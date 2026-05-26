Зупинено роботу НПЗ "Сызранский": ЗСУ уразили низку об'єктів РФ

Горить НПЗ РФ. Ілюстративне фото: РосЗМІ

Сили оборони України завдали серії ударів по командних пунктах, логістичних об’єктах та військовій інфраструктурі РФ у період 25–26 травня. Також підтверджено зупинку роботи нафтопереробного заводу "Сызранский" у Самарській області. У Генштабі ЗСУ наголошують, що ураження спрямовані на послаблення військового потенціалу противника.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Генерального штабу Збройних сил України у вівторок, 26 травня.

ЗСУ атакували важливі об'єкти РФ: зупинено роботу НПЗ

Отже, 25 травня та у ніч проти 26 травня українські підрозділи уразили командний пункт РФ в районі Очеретиного на Донеччині та пункт управління полку у Верхній Криниці Запорізької області.

Також під удар потрапили пункти управління БпЛА окупантів у районах Нестерянки на Запоріжжі та Новогродівки на Донеччині.

Окрім того, знищено або пошкоджено склад безпілотників і склад матеріально-технічного забезпечення в районі Новопетриківки, а також ще один склад МТЗ у Донецьку. Також уражено залізничну цистерну з пально-мастильними матеріалами в районі Дебальцевого на Донеччині.

Читайте також:

За даними Генштабу, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский", по якому удари були завдані 21 травня. Крім того, 25 травня уражено ЛВДС "Ярославль", внаслідок чого пошкоджено обладнання та резервуари.

Також підтверджено ураження 24 травня російської радіолокаційної станції 1Л125 "Ніобій-СВ" у районі Ярська на тимчасово окупованій території Луганської області.

У Генштабі ЗСУ підкреслюють, що Сили оборони й надалі системно завдаватимуть ударів по військовій інфраструктурі РФ для зниження її наступальних можливостей.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження російського хімічного заводу "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї. За його словами, підприємство є важливою частиною військово-промислового комплексу РФ і використовується у виробництві озброєння та техніки. Глава держави подякував СБУ за успішну операцію в глибокому тилу противника.

Новини.LIVE також повідомляли, що Володимир Зеленський повідомив про результати роботи Центру спецоперацій "А" СБУ. За його словами, українські сили уразили штаб ФСБ РФ та знищили зенітний комплекс "Панцир-С1" на тимчасово окупованій території. Президент також заявив про значні втрати російських військових унаслідок цієї операції.