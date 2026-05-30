Украинские дроны поразили танкер теневого флота РФ и две нефтебазы
Дроны Сил беспилотных систем в ночь на 30 мая поразили танкер теневого флота России, а также две нефтебазы в Таганроге и временно оккупированной Феодосии. В целом БпЛА отработали по 23 военным целям и объектам в оперативной глубине врага.
Об этом сообщил командир СБС Роберт Бровди, передает Новини.LIVE.
Удары украинских дронов по российским целям
Среди пораженных целей:
- нефтяной танкер теневого флота;
- нефтебаза в Таганроге;
- нефтебаза "Курганнафтопродукт" в Ростовской области;
- морской нефтяной терминал в Феодосии.
Удары произошли при координации новосозданного Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Роберта Бровди, в ночь на 30 мая дроны СБС уничтожили два российских самолета Ту-143 в Таганроге и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".
Ранее украинские воины атаковали несколько стратегически важных объектов россиян на фронте и в тылу. В частности, среди целей РЭБ во временно оккупированном Крыму и склады с оружием.