Зеленський відзначив удари СБУ по штабу ФСБ та комплексу "Панцир-С1"

Президент Володимир Зеленський повідомив про хороші результати від воїнів Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України. За його словами, уражено штаб російської ФСБ та знищено зенітний комплекс "Панцир-С1" на тимчасово окупованій території.

Про це глава держави повідомив у четвер, 21 травня.

Зеленський висловився про роботу Центру спецоперацій "А" СБУ

Глава держави заявив, що завдяки лише одній операції російські втрати становлять близько 100 окупантів — знищеними і пораненими.

"Росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанцій продовжать працювати", — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, 18 травня українські військові завдали ударів по низці обʼєктів росіян. Зокрема, вдалося уразити протидиверсійний катер та пункти управління БпЛА.

А у ніч проти 17 травня Сили оборони України завдали серію ударів по обʼєктах військової інфраструктури Росії. Однією з головних цілей стало підприємство "Ангстрем" у Московській області.