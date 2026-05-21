Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Штаб Зеленський відзначив удари СБУ по штабу ФСБ та комплексу "Панцир-С1"

Зеленський відзначив удари СБУ по штабу ФСБ та комплексу "Панцир-С1"

Ua ru
Дата публікації: 21 травня 2026 14:39
Зеленський відзначив удари СБУ по штабу ФСБ та комплексу "Панцир-С1"
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський повідомив про хороші результати від воїнів Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України. За його словами, уражено штаб російської ФСБ та знищено зенітний комплекс "Панцир-С1" на тимчасово окупованій території.

Про це глава держави повідомив у четвер, 21 травня, передає Новини.LIVE.

Зеленський висловився про роботу Центру спецоперацій "А" СБУ

Глава держави заявив, що завдяки лише одній операції російські втрати становлять близько 100 окупантів — знищеними і пораненими.

"Росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанцій продовжать працювати", — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, 18 травня українські військові завдали ударів по низці обʼєктів росіян. Зокрема, вдалося уразити протидиверсійний катер та пункти управління БпЛА.

Читайте також:

А у ніч проти 17 травня Сили оборони України завдали серію ударів по обʼєктах військової інфраструктури Росії. Однією з головних цілей стало підприємство "Ангстрем" у Московській області.

Володимир Зеленський СБУ війна
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації