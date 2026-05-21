Зеленський відзначив удари СБУ по штабу ФСБ та комплексу "Панцир-С1"
Президент Володимир Зеленський повідомив про хороші результати від воїнів Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України. За його словами, уражено штаб російської ФСБ та знищено зенітний комплекс "Панцир-С1" на тимчасово окупованій території.
Про це глава держави повідомив у четвер, 21 травня, передає Новини.LIVE.
Зеленський висловився про роботу Центру спецоперацій "А" СБУ
Глава держави заявив, що завдяки лише одній операції російські втрати становлять близько 100 окупантів — знищеними і пораненими.
"Росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанцій продовжать працювати", — додав Зеленський.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, 18 травня українські військові завдали ударів по низці обʼєктів росіян. Зокрема, вдалося уразити протидиверсійний катер та пункти управління БпЛА.
А у ніч проти 17 травня Сили оборони України завдали серію ударів по обʼєктах військової інфраструктури Росії. Однією з головних цілей стало підприємство "Ангстрем" у Московській області.