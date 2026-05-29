Генштаб: Сили оборони вразили РЛС та пункти управління Росії

Військовослужбовець ЗСУ споряджає дрон. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 28 травня підрозділи Сил оборони України атакували низку стратегічно важливих об’єктів російських окупантів на фронті та в тилу. Серед головних цілей опинилася ворожа радіолокаційна станція у тимчасово окупованому Криму, а також кілька складів зі зброєю. Ще під удари потрапили пункти управління безпілотниками та особовий склад противника на Донеччині.

Як пише Новини.LIVE, про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Знищення дефіцитної техніки в Криму

Військові відпрацювали по інфраструктурі ворога на окупованому півострові.

"Зокрема, уражено радіолокаційну станцію виявлення повітряних об’єктів "СТ-68" у Феодосії", — розповіли у Генштабі про результати нічної операції.

Ця техніка призначена для виявлення, супроводу та передачі координат повітряних цілей у системі протиповітряної оборони противника, тому її втрата суттєво осліпить окупантів на цьому напрямку.

Ліквідація складів росіян та пунктів управління

Також дісталося логістиці та базам забезпечення росіян на сході країни.

"Уражено склади матеріально-технічних засобів окупантів у районах Маріуполя, Новоселівки Другої та Бугаса, а також склад боєприпасів у районі Грабового на Донеччині", — звітують військові.

Паралельно підрозділи поцілили у пункти управління БпЛА ворога у районах Калинового та Новогродівки.

Втрати ворога у живій силі

Не менш успішною виявилася і попередня атака на штабні структури загарбників.

"Серед іншого, 27 травня уражено пункт управління підрозділу ворога у районі Парасковіївки Донецької області", —зазначається у повідомленні Сили оборони.

Наразі повністю підтверджено знищення об'єкта, а безповоротні втрати противника склали 18 військовослужбовців.

Раніше Новини.LIVE писали, що РФ відмовилась від важкої техніки через дронові атаки ЗСУ та масове знищення бронетехніки. Тому росіяни змінюють тактику і намагаються діяти малими піхотними групами.

Також ми повідомляли, що за попередню добу РФ атакувала Україну "Кинджалом" та дронами. Сили оборони збили 138 цілей. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем.