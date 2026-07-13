Командир розкрив, представники яких країн воюють в Україні

Іноземці, що воюють за Україну. Фото: International Legion

Командир військової частини А4024 Назарій Кішак заявив, що в його підрозділі служать іноземці. Серед них громадяни Росії, Чечні, Грузії та Китаю. За його словами, деякі з військовослужбовців мають російські паспорти, однак демонструють високу мотивацію та ефективно виконують бойові завдання.

Про це Кішак заявив під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає Новини.LIVE.

Командир розкрив, представники яких країн воюють у його підрозділі

Кішак розповів, що іноземці нерідко виявляють навіть більшу вмотивованість, ніж окремі українські військові.

"Якщо взяти з усіх, то, як би м'яко чи жорстко це не звучало, це люди, у яких більша мотивація навіть за українців", — сказав Кішак.

Він також високо оцінив рівень підготовки іноземних добровольців та їхню дисципліну. За його словами, вони якісно виконують поставлені завдання, не висувають додаткових вимог і відповідально ставляться до служби.

Читайте також:

Кішак додав, що після належної підготовки та залучення до планування операцій іноземні військовослужбовці демонструють високі результати на полі бою. За його словами, на Покровському та Новопавлівському напрямках вони неодноразово підтверджували свою ефективність у найскладніших бойових умовах.

Як писали Новини.LIVE, у липні військовослужбовці ЗСУ отримають додаткові 10 тис. гривень. Вони передбачені за службу в тилу. Кошти очікуються у той період, коли виплачуватимуть винагороду за безпосередню участь у бойових діях.

Також головний сержант роти БпАК 1-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади з позивним "Вікінг" в ефірі Ранок.LIVE розповів, що деякі росіяни потрапляють в полон за кілька днів після підписання контракту. Водночас поряд із погано навченими бійцями українським воїнам доводиться протистояти і висококваліфікованим підрозділам РФ.