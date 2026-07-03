Заступник Міноборони: реформа ТЦК охопить зарплати військових, СЗЧ та рекрутинг

Працівники ТЦК. Фото: Армія Інформ

Реформа територіальних центрів комплектування має охопити не лише зміни в роботі самих ТЦК, а й комплексні кроки щодо покращення комплектування українського війська. Серед ключових напрямів — підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, врегулювання питання самовільного залишення частини (СЗЧ) та розвиток міжнародного рекрутингу.

Про це заявив заступник міністра оборони України Василь Шкураков у Верховній Раді, передає Новини.LIVE.

Які зміни передбачає реформа ТЦК

За його словами, одним із пріоритетів є фінансова мотивація військових, які безпосередньо виконують бойові завдання. Для цього у червні уряд ухвалив постанову №768, а Міністерство оборони розробило наказ №222, який уже зареєстровано в Міністерстві юстиції.

"Сьогодні вже здійснена частина цих заходів. Насамперед врегульовується питання належного грошового забезпечення військовослужбовців, які безпосередньо ризикують своїм життям. Саме таким чином стимулюються їхні заробітні плати. На виконання урядової постанови було розроблено наказ Міністерства оборони №222, який визначає, кому і в який спосіб здійснюватимуться мотиваційні виплати", — пояснив Шкураков.

Він уточнив, що документ регламентує порядок нарахування додаткових виплат, зокрема 170 тисяч гривень для військових, які перебувають безпосередньо на лінії бойового зіткнення, а також інших мотиваційних надбавок. Окремо впорядковано виплати за участь у штурмових діях — від 20 до 40 тисяч гривень за день виконання бойового завдання.

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Ще одним важливим напрямом реформи, за словами посадовця, є врегулювання питання самовільного залишення військової частини. Він нагадав, що з 12 червня вже працює державна програма повернення військовослужбовців із СЗЧ.

"Для того щоб переходити до реформи ТЦК, потрібно також вирішити питання СЗЧ. Відповідні рішення вже ухвалені, а з 12 червня запущено програму повернення. Третя дуже важлива складова — це міжнародний рекрутинг, тобто долучення до лав Збройних сил представників іноземних держав, які також виконують завдання із захисту України", — наголосив заступник міністра.

За словами Шкуракова, після реалізації цих трьох напрямів Міністерство оборони планує перейти до повноцінного впровадження реформи територіальних центрів комплектування.

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