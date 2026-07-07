Кремлівський диктатор Володимир Путін на параді. Фото: росЗМІ

Російське командування кидає новобранців у бій на передову практично одразу після укладання угод із міноборони РФ, внаслідок чого деякі російські бійці опиняються в українському полоні вже за кілька днів чи тиждень після отримання статусу контрактника. Водночас серед ворожого особового складу періодично трапляються й добре треновані штурмовики, які здатні ефективно збивати безпілотники зі стрілецької зброї.

Про це в ефірі Ранок.LIVE сказав головний сержант роти БпАК 1-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади з позивним "Вікінг".

Кремль практично одразу відправляє на війну контрактників без належної підготовки

Головний сержант роти безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) із позивним "Вікінг" зауважив, що швидкість ліквідації окупантів напряму пов'язана з їхньою мобільністю та намірами просуватися в бік українських позицій.

"Це залежить від того, як швидко він ходить та бігає. Якщо він буде занадто повільно до нас йти, то, звісно, він проживе трішки більше. Чим швидше він прийде, тим швидше він поїде вже на, скажімо так, на добрива для наших земель. Тому що бувало, що наші хлопці в полон брали цих окупантів, то контракти вони підписували за пару днів до цього, за неділю до цього. Тобто, він прийшов, їм там щось десь показали, вивчили і добрий вечір", — розповів боєць.

За його словами, весь процес від моменту залучення росіянина до військової служби до його появи на нулі займає мінімум часу, який витрачається лише на поверхневий інструктаж.

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Поряд із погано навченими бійцями українським захисникам доводиться протистояти і висококваліфікованим підрозділам ворога. На окремих ділянках фронту Сили оборони нерідко стикаються із підготовленими російськими бійцями, які володіють специфічними навичками боротьби з авіатехнікою.

"Вікінг" акцентував, що такі військові становлять особливу загрозу для розрахунків БпЛА через уміння ліквідовувати безпілотники з автоматів. Поява таких бійців у лавах російських штурмовиків змушує українських операторів витрачати значно більшу кількість ударних дронів та технічних ресурсів для знищення однієї цілі.

"І як хлопці бачать, попадаються вже прям якісь підготовлені штурмові групи, які вже знають, як збивати дрони. Тобто, буває таке, що один з них просто 2-3 FPV з автомату збиває на великій дальності. Тобто, видно, що є треновані хлопці. Це рідкість, але буває. Тобто, на них приходиться переводити більше нашого набору обладнання", — резюмував головний сержант 58-ї ОМПБр.

Новини.LIVE інформували, що загальні втрати російських військ у війні проти України досягли за мінімальними підрахунками близько 1,45 мільйона військовослужбовців. За поточними оцінками, щомісяця окупаційна армія втрачає від 30 до 35 тисяч людей.

Попри високу бойову активність ворога на сході та півночі України, Сили оборони за останні три роки зуміли в десятки разів розширити ефективну зону знищення противника. Завдяки стрімкому розвитку безпілотних систем, які тепер дозволяють атакувати російську логістику на відстані сотень кілометрів, загарбники були змушені відвести свою бойову техніку щонайменше за 40-кілометрову лінію від передової.

Крім того, українські військові фіксують ознаки наростаючих проблем із забезпеченням окупаційних сил. Зокрема, на окремих напрямках фронту нестача пального вже безпосередньо впливає на оперативну роботу російських підрозділів.