Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб В ВСУ служат чеченцы и китайцы с паспортами РФ: командир

В ВСУ служат чеченцы и китайцы с паспортами РФ: командир

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 16:29
Командир раскрыл, представители каких стран воюют в Украине
Иностранцы, сражающиеся за Украину. Фото: International Legion

Командир воинской части А4024 Назарий Кишак заявил, что в его подразделении служат иностранцы. Среди них граждане России, Чечни, Грузии и Китая. По его словам, некоторые из военнослужащих имеют российские паспорта, однако демонстрируют высокую мотивацию и эффективно выполняют боевые задачи.

Об этом Кишак заявил во времяго заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает Новини.LIVE.

Командир раскрыл, представители каких стран воюют в его подразделении

Кишак рассказал, что иностранцы нередко демонстрируют даже большую мотивацию, чем отдельные украинские военные.

"Если взять всех, то, как бы мягко или жестко это ни звучало, это люди, у которых мотивация выше, чем у украинцев", — сказал Кишак.

Он также высоко оценил уровень подготовки иностранных добровольцев и их дисциплину. По его словам, они качественно выполняют поставленные задачи, не выдвигают дополнительных требований и ответственно относятся к службе.

Читайте также:

Кишак добавил, что после надлежащей подготовки и вовлечения в планирование операций иностранные военнослужащие демонстрируют высокие результаты на поле боя. По его словам, на Покровском и Новопавловском направлениях они неоднократно подтверждали свою эффективность в самых сложных боевых условиях.

Как писали Новини.LIVE, в июле военнослужащие ВСУ получат дополнительные 10 тыс. гривен. Они предусмотрены за службу в тылу. Средства ожидаются в тот период, когда будут выплачивать вознаграждение за непосредственное участие в боевых действиях.

Также старший сержант роты БпАК 1-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады с позывным "Викинг" в эфире Ранок.LIVE рассказал, что некоторые россияне попадают в плен через несколько дней после подписания контракта. В то же время наряду с плохо обученными бойцами украинским воинам приходится противостоять и высококвалифицированным подразделениям РФ.

Китай Чеченская республика ВСК по оборонке
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации