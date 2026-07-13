Командир раскрыл, представители каких стран воюют в Украине

Иностранцы, сражающиеся за Украину. Фото: International Legion

Командир воинской части А4024 Назарий Кишак заявил, что в его подразделении служат иностранцы. Среди них граждане России, Чечни, Грузии и Китая. По его словам, некоторые из военнослужащих имеют российские паспорта, однако демонстрируют высокую мотивацию и эффективно выполняют боевые задачи.

Об этом Кишак заявил во время го заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает Новини.LIVE.

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Кишак рассказал, что иностранцы нередко демонстрируют даже большую мотивацию, чем отдельные украинские военные.

"Если взять всех, то, как бы мягко или жестко это ни звучало, это люди, у которых мотивация выше, чем у украинцев", — сказал Кишак.

Он также высоко оценил уровень подготовки иностранных добровольцев и их дисциплину. По его словам, они качественно выполняют поставленные задачи, не выдвигают дополнительных требований и ответственно относятся к службе.

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Кишак добавил, что после надлежащей подготовки и вовлечения в планирование операций иностранные военнослужащие демонстрируют высокие результаты на поле боя. По его словам, на Покровском и Новопавловском направлениях они неоднократно подтверждали свою эффективность в самых сложных боевых условиях.

Как писали Новини.LIVE, в июле военнослужащие ВСУ получат дополнительные 10 тыс. гривен. Они предусмотрены за службу в тылу. Средства ожидаются в тот период, когда будут выплачивать вознаграждение за непосредственное участие в боевых действиях.

Также старший сержант роты БпАК 1-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады с позывным "Викинг" в эфире Ранок.LIVE рассказал, что некоторые россияне попадают в плен через несколько дней после подписания контракта. В то же время наряду с плохо обученными бойцами украинским воинам приходится противостоять и высококвалифицированным подразделениям РФ.