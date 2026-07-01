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Головна Штаб Федоров: ЗСУ вже використовують на фронті українські КАБи

Федоров: ЗСУ вже використовують на фронті українські КАБи

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 23:55
Україна використовує вітчизняні КАБи проти Росії
Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що Україна вже використовує проти російських окупантів керовані авіаційні бомби (КАБ), розроблені двома з восьми вітчизняних виробників. Хоча процес досягнення повної ефективності нових засобів ураження потребує часу, вже наявні результати свідчать про їхній значний потенціал.

Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на виступ Михайла Федорова під час заходу Brave1 Advantage, передає Новини.LIVE.

Україна використовує проти РФ вітчизняні КАБи

Федоров зауважив, що показники уражень і ефективності вітчизняних КАБів на етапі випробувань демонструють доволі високі результати.

Розробка наразі відбувається у форматі командної роботи — створюються засоби ураження різних вагових категорій із відмінними тактико-технічними характеристиками та принципами дії.

Розвиток КАБів відбувається в межах ширшої стратегії інновацій Brave1.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на премʼєрку Юлію Свириденко, уряд запроваджує спеціальний механізм контрольованого експорту українського озброєння та оборонних технологій.

Раніше єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс оцінив українську оборонну промисловість. Він назвав її найкращою та найінноваційнішою у світі.

Михайло Федоров зброя Україна
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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