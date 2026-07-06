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Головна Штаб Міноборони: військові отримають додаткові 10 тис. грн у липні

Міноборони: військові отримають додаткові 10 тис. грн у липні

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 15:55
Військовим виплатять додаткові 10 000 — коли надійдуть бойові
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

У липні військовослужбовці отримають додаткову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень за службу в тилу за червень. Кошти надійдуть одночасно з додатковою винагородою за безпосередню участь у бойових діях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міноборони.

Додаткові 10 тис. грн військовим у липні

У відомстві зазначили, що виплати, які військові вже отримали або отримають найближчими днями, є базовим грошовим забезпеченням. Наразі Міноборони, Генеральний штаб ЗСУ та інші органи військового управління доводять до військових частин порядок здійснення нових виплат за червень.

Зокрема, бойові виплати та винагороди за взяття окупантів у полон будуть нараховані після видання командирами військових частин відповідних наказів із визначенням розміру виплат кожному військовослужбовцю.

Винагороди за ударно-пошукові та штурмові дії виплачуватимуть після надходження документів, які підтверджують виконання таких завдань. Якщо підтвердження надійде із запізненням, кошти будуть нараховані вже наступного місяця.

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"Разом з тим, у наказі №260 Міноборони передбачило, що вищому штабу на підтвердження штурмових дій надається три доби", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, виплати за знищення живої сили противника здійснюватимуть після верифікації інформації в системі "Дельта" та видання відповідного наказу командира. Порядок проведення такої верифікації у відомстві пообіцяли оприлюднити окремо.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на командира розрахунку БпЛА 3-ї ОШБр з позивним "Пиць", ЗСУ збільшили на фронті кілзону для росіян до 30-40 кілометрів. Ситуацію на полі бою змінив розвиток безпілотних систем. 

Водночас в Повітряних силах розповіли, що Росія змінює тактику обстрілів України. Ворог почав переміщувати свої протикорабельні ракетні комплекси до північних кордонів України, аби скоротити час підльоту надшвидких цілей до міст. 

Міноборони виплати військові
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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