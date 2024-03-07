У ТЦК зізналися, чи була провалена мобілізація в Україні

Українські військовослужбовці Збройних сил. Фото: ЗОТЦК та СП/Facebook

В Україні тривають мобілізаційні заходи у зв'язку з продовженням воєнного стану та загальної мобілізації. Військовозобов'язані чоловіки отримують повістки та можуть бути призвані на військову службу.

Та чи можна вважати мобілізацію в Україні успішною, чи плани з поповнення війська виявилися провальними? На це відповів спікер Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю "Телеграфу".

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Роман Істомін. Фото: google.com

Так, за словами військкома, якби призов справді був на низькому рівні, то українські захисники не отримували б поповнення на полі бою вже кілька місяців.

Він підкреслив, що критичного зменшення мобілізованих громадян не спостерігається, набір в армію йде планомірно. Та водночас процеси відбуваються "не з тією динамікою, яку хотілося б побачити".

"Можливо, не в тій кількості та не тій якості, як хотілося б, та й настрої суспільства не такі, як хотілося б. Але маємо що маємо. Попри весь рекрутинг, як би його не розвивали, основним способом комплектування ЗСУ під час воєнного стану залишається мобілізація", — заявив Істомін.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП додав, що новий законопроєкт про мобілізацію, який невдовзі мають ухвалити у Верховній Раді, не готувався через те, що призовна кампанія нібито була провалена. За його словами, документ необхідний для того, щоб "поліпшити якісні показники та зняти напругу в суспільстві".

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