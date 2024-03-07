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У ТЦК зробили заяву щодо провалу мобілізацій в Україні

7 березня 2024 05:38
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
У ТЦК зізналися, чи була провалена мобілізація в Україні
Українські військовослужбовці Збройних сил. Фото: ЗОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні тривають мобілізаційні заходи у зв'язку з продовженням воєнного стану та загальної мобілізації. Військовозобов'язані чоловіки отримують повістки та можуть бути призвані на військову службу. 

Та чи можна вважати мобілізацію в Україні успішною, чи плани з поповнення війська виявилися провальними? На це відповів спікер Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю "Телеграфу".

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Роман Істомін. Фото: google.com

Так, за словами військкома, якби призов справді був на низькому рівні, то українські захисники не отримували б поповнення на полі бою вже кілька місяців.

Він підкреслив, що критичного зменшення мобілізованих громадян не спостерігається, набір в армію йде планомірно. Та водночас процеси відбуваються "не з тією динамікою, яку хотілося б побачити"

"Можливо, не в тій кількості та не тій якості, як хотілося б, та й настрої суспільства не такі, як хотілося б. Але маємо що маємо. Попри весь рекрутинг, як би його не розвивали, основним способом комплектування ЗСУ під час воєнного стану залишається мобілізація", — заявив Істомін.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП додав, що новий законопроєкт про мобілізацію, який невдовзі мають ухвалити у Верховній Раді, не готувався через те, що призовна кампанія нібито була провалена. За його словами, документ необхідний для того, щоб "поліпшити якісні показники та зняти напругу в суспільстві".

Раніше ми писали, чи треба йти до ТЦК, якщо вас викликали телефоном.

Нагадаємо, ми повідомляли, українцям хочуть офіційно дозволити знімати на камеру дії співробітників ТЦК та СП. 

Також ми інформували, що робити, якщо в ТЦК вимагають підписатидокументи про ознайомлення.

війна
Україна
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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