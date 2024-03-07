В ТЦК признались, была ли провалена мобилизация в Украине

Украинские военнослужащие Вооруженных Сил. Фото: ЗОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия в связи с продолжением военного положения и всеобщей мобилизации. Военнообязанные мужчины получают повестки и могут быть призваны на военную службу.

Но можно ли считать мобилизацию в Украине успешной или планы по пополнению войска оказались провальными? На это ответил спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью "Телеграфу".

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Роман Истомин. Фото: google.com

Так, по словам военкома, если бы призыв действительно был на низком уровне, украинские защитники не получали бы пополнение на поле боя уже несколько месяцев.

Он подчеркнул, что критической убыли мобилизованных граждан не наблюдается, набор в армию идет планомерно. Но в то же время процессы происходят "не с той динамикой, которую хотелось бы увидеть".

"Возможно, не в том количестве и не том качестве, как хотелось бы, да и настроения общества не такие, как хотелось бы. Но имеем то, что имеем. Несмотря на весь рекрутинг, как бы его ни развивали, основным способом комплектования ВСУ во время военного положения остается мобилизация", — заявил Истомин.

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП добавил, что новый законопроект о мобилизации, который вскоре должны принять в Верховной Раде, не готовился из-за того, что призывная кампания якобы была провалена. По его словам, документ необходим для того, чтобы "улучшить качественные показатели и снять напряжение в обществе".

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Напомним, мы сообщали, что украинцам хотят официально разрешить снимать на камеру действия сотрудников ТЦК и СП.

Также мы информировали, что делать, если ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении.