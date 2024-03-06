Як мобілізували чоловіків у 2014 році і сьогодні — військовий пояснив, у чому головна різниця

Військовослужбовець 56 ОМПБр Збройних сил України Сергій Гнезділов. Фото: скриншот

Військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України Сергій Гнезділов із позивним "Кум" розповів про відмінності мобілізації у 20214 та 2024 роках. За його словами, мобілізація тоді й сьогодні дуже відрізняється.

Про це військовослужбовець повідомив в інтерв'ю підкасту Громадське у вівторок, 5 березня.

Читайте також:

Як мобілізували чоловіків у 2014 році та сьогодні

Гнезділов заявив, що у 2014 році були розроблені ефективні механізми мобілізації та визначення джерел мобілізаційного ресурсу, тоді як зараз війна набула іншого масштабу, що потребує мобілізації значно більшої кількості людей.

Раніше чоловіки хотіли в армію, щоб захищати свою країну, зараз потреба таких військовослужбовців сильно зросла.

"Усі ті, хто хотів піти захищати Україну, вже давно на фронті", — повідомив військовий.

Гнезділов позначив поточну мобілізацію як "примусову", наголошуючи на важливості роботи з людьми, їх мотивації та підготовки до служби в армії.

"Можна сказати, що зараз насильницька мобілізація, але з людьми все одно треба працювати, розмовляти, мотивувати. Думаю, що люди підуть до армії, але треба їх мотивувати насамперед", — додав боєць із позивним "Кум".

Досвід у роботі ТЦК

Гнезділов поділився особистим досвідом роботи в центрі комплектування, де йому часто доводилося стикатися з докорами про необхідність приєднатися до військових дій.

"Тоді ж була така сама схема, як і сьогодні: якщо відмовляється, то пакет документів передається до правоохоронних органів", — зазначив військовий.

Водночас Гнезділов уточнив, що тоді за відмову від мобілізації чоловікам давали один рік умовного покарання.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов пояснив, як поповнити лави Збройних сил України мотивованими бійцями без мобілізації.

Раніше майор ЗСУ Кирило Верес назвав головну причину проведення мобілізації в Україні.