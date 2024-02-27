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Чи треба йти до ТЦК, якщо вас викликали телефоном — українцям відповіли

27 лютого 2024 19:13
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — чи варто реагувати, якщо викликали до ТЦК телефоном
Військовозобов'язаний чоловік отримав повістку телефоном. Колаж: Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні тривають мобілізаційні заходи, які, зокрема, включають вручення повісток військовозобов'язаним чоловікам. За цим документом особи мають явитися до ТЦК та СП для того, щоб уточнити або оновити військово-облікові дані. Проте, бувають ситуації, коли громадян викликають до територіального центру телефоном. 

Як правильно реагувати на такий виклик військовозобов'язаним українцям, розповіли фахівці Асоціації правників України.

Як пояснюють юристи, насправді "вручення повістки" телефоном є незаконним. Адже такий спосіб виклику до ТЦК не передбачено чинним законодавством. 

Відповідно до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", повістку повинні вручати особисто в руки конкретній людині, яка має розписатися, що отримала документ та згодна з вимогами, які зазначені у документі. 

В разі телефонного дзвінка з ТЦК та СП вас можуть лише попросити з’явитися до відповідного територіального центру для отримання повістки.

Втім, зазначають фахівці, отримання інформації про призов або запрошення до ТЦК за допомогою телефонного зв’язку не може вважатися належним повідомленням.

Відповідно, за ігнорування цих повідомлень не передбачена жодна правова відповідальність. Тож, йти до ТЦК, якщо вас викликали телефоном необов'язково. 

Водночас, варто нагадати, що в умовах воєнного стану деякі конституційні права громадян можуть бути обмежені. У цей особливий період найвищого пріоритету набуває обов’язок захищати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Раніше ми писали, хто має право не йти до ТЦК та СП навіть за повісткою.

Нагадаємо, ми інформували, кому з військовозобов'язаних українців можуть вручити повістку повторно

Також ми повідомляли, що українцям хочуть офіційно дозволити знімати на камеру дії співробітників ТЦК та СП. 

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ТЦК та СП
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