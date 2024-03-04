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Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

4 березня 2024 00:36
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста
Призовник та представники ТЦК. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

В Україні триває загальна мобілізація. Часто призовники стикаються з тим, що у ТЦК вимагають підписати документами про ознайомлення із законами щодо військового обліку. Юристи кажуть, що це нормальна процедура.

Про це йдеться на форумі правозахисників.

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"В ТЦК давали бумажку на підпис про ознайомлення із законами щодо військового обліку, обов'язку та відповідальності у випадку їх порушення. В чому його суть? Як я розумію, відповідальність буде в любому випадку, з підписом чи без, адже незнання закону не звільняє від відповідальності", — запитав користувач.

Як відповів адвокат Сергій Богун, це звичайна практика.

"Вони повинні вас повідомити про вашу відповідальність за невиконання законодавства щодо обліку та мобілізації", — сказав він.

Таку позицію підтримав і інший правозахисник.

"Підводних каменів немає. Це стандартна процедура в ТЦК", — додав адвокат Юрій Айвазян.

Нагадаємо, усі військовозобов'язані чоловіки повинні з'явитися до ТЦК та СП для оновлення військово-облікових даних. Зокрема, це стосується людей з інвалідністю третьої групи, які мають право на відстрочку від призову на військову службу. Але для цього їм необов'язково особисто відвідувати військкомат, документи можна відправити.

Додамо, право на відстрочку у березні можна отримати за станом здоров'я, через сімейні обставини, через професійну діяльність, через навчання та за наявності бронювання.

Україна
військовий призов
мобілізація
ТЦК та СП

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