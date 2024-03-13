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У деяких містах України ТЦК заборонили змінювати місце проживання — що відомо

13 березня 2024 06:58
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Любомир Кучер
Редактор
ТЦК заборонили змінювати місце проживання — кого з українців торкнеться
Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація. Тож, військовозобов'язані чоловіки отримують повістки та мають певні зобов'язання та заборони. Зокрема таким особам не так просто змінити своє місце проживання.

Так, заборону змінювати своє місце проживання отримали військовозобов'язані чоловіки з деяких міст Дніпропетровської області. Відповідний витяг з наказу начальника Нікопольського районного ТЦК та СП було розміщено на офіційному сайті Нікопольської міської ради.

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У наказі зазначено, що військовозобов’язаним, які не отримали мобілізаційних розпоряджень, персональних повісток щодо їх виклику до районного ТЦК та СП, прибути до районного ТЦК та СП по місцю перебування на військовому обліку в термін до 30 квітня 2024 року за адресою:

  • м. Нікополь та Нікопольський район: вул. Івана Сірка, 39;
  • м. Покров вул. Героїв України, 15; 
  • м. Марганець вул. Клубна, 9-а;
  • смт Томаківка вул. Лесі Українки, 2

Окрім того, у наказі забороняється військовозобов’язаним без дозволу начальника ТЦК змінювати місце проживання (перебування).

"Зміна місця проживання (перебування) військовозобов’язаними без дозволу Начальника Нікопольського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки забороняється", — говориться в наказі.

Якщо ж військовозобов’язаний планує змінити місце проживання на інше місто (район у місті), необхідно попередньо з’явитись до ТЦК та СП та отримати дозвіл від керівника (начальника) відповідного ТЦК та СП для зняття з військового обліку.

Варто зауважити, що відповідно до чинного українського законодавства, вимоги ТЦК цілком законні. Цю норму закону передбачено Правилами військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів і закріплено в Додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України №1487 від 30 грудня 2022 року. 

Проте, водночас юристи зазначають, що допускається й зміна місця проживання онлайн. Військовозобов’язаний може подати Декларацію місця проживання/пройти онлайн-реєстрацію. У такому разі він має стати на облік в ТЦК за задекларованим місцем проживання. 

Раніше ми писали, чи можна зареєструвати шлюб без передачі даних в ТЦК.

Нагадаємо, ми повідомляли, як працюватиме норма закону про обов'язкове оновлення даних українців у ТЦК.

Також ми інформували, хто має право не йти до ТЦК та СП навіть за повісткою.

війна
Україна
військовий облік
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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