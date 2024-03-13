ТЦК запретили менять место жительства — кого из украинцев коснется

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины получают повестки и имеют определенные обязательства и запреты. В частности, таким лицам не так просто изменить свое место жительства.

Так, запрет на изменение своего места жительства получили военнообязанные мужчины из некоторых городов Днепропетровской области. Соответствующее выписка из приказа начальника Никопольского районного ТЦК и СП была размещена на официальном сайте Никопольского городского совета.

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В приказе указано, что военнообязанным, не получившим мобилизационных распоряжений, персональных повесток по их вызову в районный ТЦК и СП, прибыть в районный ТЦК и СП по месту нахождения на военном учете в срок до 30 апреля 2024 года по адресу:

г. Никополь и Никопольский район: ул. Ивана Сирко, 39;

г. Покров ул. Героев Украины, 15;

г. Марганец, ул. Клубная, 9-а;

пгт Томаковка ул. Леси Украинки, 2

Кроме того, в приказе запрещается военнообязанным без разрешения начальника ТЦК менять место жительства (нахождения).

"Смена места жительства (пребывания) военнообязанными без разрешения Начальника Никопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки запрещается", — говорится в приказе.

Если же военнообязанный планирует изменить место жительства в другой город (район в городе), необходимо предварительно явиться в ТЦК и СП и получить разрешение от руководителя (начальника) соответствующего ТЦК и СП для снятия с военного учета.

Следует отметить, что согласно действующему украинскому законодательству, требования ТЦК вполне законны. Эта норма закона предусмотрена Правилами военного учета призывников, военнообязанных и резервистов и закреплена в Приложении 2 к постановлению Кабинета Министров Украины №1487 от 30 декабря 2022 года.



Тем не менее юристы отмечают, что допускается и смена места жительства онлайн. Военнообязанный может подать Декларацию места жительства/пройти онлайн-регистрацию. В таком случае он должен стать на учет в ТЦК по задекларированному месту жительства.

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