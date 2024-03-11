Як суд може визнати правомірними незаконні дії ТЦК — роз'яснення юриста

Суд виніс рішення на користь ТЦК. Фото: lexinform.com.ua

Жінка намагалася у суді оскаржити затримання чоловіка на блокпості та його доставку до територіального центру комплектування. Попри визнання судом того, що співробітники ТЦК не мають право затримувати громадян, рішення було не на користь військовозобов'язаного.

Про це адвокат Роман Сімутін розповів на своєму каналі в Telegram.

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На блокпості поліцейські та ТЦК за допомогою реєстру "Оберіг" виявили, що чоловік підлягає призову та запропонували поїхати до ТЦК для "уточнення даних та проведення роз’яснювальної роботи". Він погодився з’їздити, пройшов ВЛК, розписався та написав заяву про видачу військового квитка. Того ж дня згідно з наказом начальника ТЦК його відправили у розпорядження військової частини.

Дружина подала скаргу до суду на незаконне затримання її чоловіка у порядку ст. 206 КПК України (загальні обов’язки судді щодо захисту прав людини).

Що вирішив суд

Згідно з документами, наданими ТЦК, громадянин добровільно пройшов ВЛК, отримав військовий квиток та вибув у розпорядження військової частини. Тобто порушень не встановлено.

Водночас суддя звернула увагу на те, що згідно з кримінальним процесуальним законодавством співробітники ТЦК не є уповноваженими особами, які мають право затримувати громадян.

Отже, чоловік не був затриманою особою в розумінні кримінального процесуального законодавства, тому повноваження слідчого судді на вказані правовідносини не поширюються. Тож суддя запропонувала звертатися із позовом до окружного адміністративного суду.

Що робити, коли затримує ТЦК

"Якщо до вас застосовують фізичне затримання, то фіксуйте незаконні дії на відео, повідомляйте 102, вимагайте зустрічі з адвокатом та нічого не підписуйте. Це набагато ефективніший спосіб, ніж вищеописаний", — підсумував Роман Сімутін.

Раніше у ТЦК зробили заяву щодо провалу мобілізації в Україні. Також ми писали, де працівники ТЦК можуть законно вручати повістки.