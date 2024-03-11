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Як працюватиме норма закону про обов'язкове оновлення даних українців у ТЦК

11 березня 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Норма закону про обов'язкове оновлення даних українців в ТЦК — як буде працювати
Фактично норма прописана під наступну мобілізацію. Фото: facebook.com/OOTCKSP
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У законопроєкті про мобілізацію хочуть ухвалити норму, згідно з якою у військовозобов'язаних буде 60 днів для самостійного оновлення облікових даних. Як працюватиме це положення.

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

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Раніше заступник голови Комітету з питань нацбезпеки Верховної Ради Єгор Чернєв розповів журналістам, що нардепи розглядають три варіанти подання інформації до територіальних центрів комплектування: особисто прийти в ТЦК й оновити дані, зробити це у ЦНАП або зареєструвати електронний кабінет й оновитися онлайн, не відвідуючи ТЦК.

При цьому Чернєв підкреслив, що оновити дані упродовж 60 днів з моменту набуття чинності законом буде обов’язком громадян.

"Це спірна норма, якщо чесно. Вона дійсно є у новому законопроєкті, але має формулювання, ніби поширюється на наступну мобілізацію й нову війну. Адже там написано, що оновити дані потрібно протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації. Тобто норма або не буде працювати взагалі, або доведеться спочатку припинити воєнний стан й мобілізацію, а потім оголосити ще раз. Взагалі хочуть оновити лише контактні дані військовозобов'язаних: адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти тощо. Як на мене, більше істерії та роздування, ніж раціональності з цих новин. Ще ніхто не знає, як воно працюватиме та чи працюватиме взагалі", — зазначив Олександр Потєшін.

Раніше адвокат пояснив, як вносять і вилучають інформацію про ухилянтів в базі "Армор". Також Міноборони повідомило, що реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" під'єднали до двох найбільших баз даних.

Верховна Рада
ЦНАП
мобілізація
законопроєкт
ТЦК та СП
військовозобов'язані
адвокат

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