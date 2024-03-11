Мобілізація в Україні — чи можна зареєструвати шлюб без передачі даних в ТЦК

Військове подружжя. Фото ілюстративне: armyinform.com

Юрист Діана тернова розповіла, що після реєстрації шлюбу РАЦС повідомляє територіальним центрам комплектування про зміну сімейного стану особи. За словами фахівчині, це не означає, що людину одразу мобілізують. Однак вона повинна оновити свої дані у військкоматі.

Про це експертка сказала в інтерв'ю для РБК.

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"При подачі заяви про державну реєстрацію шлюбу людина заповнює відповідні графи для надання інформації. Така заява включає в себе відомості стосовно відношення до військової служби. Таким чином, після реєстрації шлюбу, РАЦС дійсно повідомляє ТЦК про зміну сімейного стану особи", — сказала Тернова, говорячи про зміну даних особи у ТЦК після реєстрації шлюбу.

Вона додала, що оновлення даних не означає автоматичну мобілізацію людини.

"Ні, після реєстрацію шлюбу одразу ніхто не мобілізовує, однак після реєстрації шлюбу особі потрібно оновити свої дані в ТЦК", — сказала Тернова.

Водночас, за словами юристки, коли розпочинається судовий процес розірвання шлюбу, судові органи відповідну інформацію до ТЦК не подають.

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