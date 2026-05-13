Головна Штаб Співвласник Fire Point: понад 55% уражень на фронті завдали дрони FP-1

Дата публікації: 13 травня 2026 21:12
Співвласники Fire Point та юрист. Фото: Новини.LIVE

Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що безпілотники FP-1 відіграють ключову роль у бойових ураженнях на фронті. За його словами, понад 55% уражень у минулому році були здійснені саме дронами, зокрема FP-1. Він наголосив, що ці дані є офіційною інформацією, отриманою від військового штабу.

Про це Штілерман заявив на засіданні ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

У Fire Point заявили про інвестиції у виробництво дронів FP-1 та їх ефективність

"Більше 55% уражень за минулий рік нанесено дронами. Це офіційна інформація від штабу", — зазначив Штілерман.

Також він повідомив, що в розвиток компанії та виробництво FP-1 було інвестовано близько 2 млн доларів.

Окремо під час засідання обговорювалася структура компанії та розподіл відповідальності між керівниками й підрозділами, зокрема фінансовим напрямом, співпрацею з військовими, конструкторськими та виробничими командами.

Крім того, Штілерман згадав про співпрацю з українським бізнесменом Ігорем Хмельовим, який фігурує у справі "Мідас", однак деталі його ролі в компанії наразі не уточнювалися.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно українські військові уразили ракетний корабель росіян "Каракурт", який є носіями "Калібрів". Це сталося у порту "Приморськ" Ленінградської області. Це була спільна операція нашої Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, ССО, ГУР та прикордонників.

Також Новини.LIVE з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомляли, що Росія планує у 2026 році виробити 7,3 млн FPV-дронів. А також 7,8 млн бойових частин для безпілотників різних типів. Крім того, росіяни збільшують постачання ударних БпЛА з турбореактивними двигунами.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
