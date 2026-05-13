Совладелец Fire Point: более 55% поражений на фронте нанесли дроны FP-1

Совладельцы Fire Point и юрист. Фото: Новини.LIVE

Совладелец компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что беспилотники FP-1 играют ключевую роль в боевых поражениях на фронте. По его словам, более 55% поражений в прошлом году были осуществлены именно дронами, в частности FP-1. Он отметил, что эти данные являются официальной информацией, полученной от военного штаба.

Об этом Штилерман заявил на заседании ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

"Более 55% поражений за прошлый год нанесено дронами. Это официальная информация от штаба", — отметил Штилерман.

Также он сообщил, что в развитие компании и производство FP-1 было инвестировано около 2 млн долларов.

Отдельно во время заседания обсуждалась структура компании и распределение ответственности между руководителями и подразделениями, в частности финансовым направлением, сотрудничеством с военными, конструкторскими и производственными командами.

Кроме того, Штилерман упомянул о сотрудничестве с украинским бизнесменом Игорем Хмелевым, который фигурирует в деле "Мидас", однако детали его роли в компании пока не уточнялись.

