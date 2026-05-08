Сирський: РФ планує виготовити понад 7 млн FPV-дронів у 2026 році

Олександр Сирський.

У 2026 році Росія планує виробляти 7,3 млн FPV-дронів. Крім того, ворог масштабує війська БпС, копіюючи українські технологічні й тактичні рішення. Попри це Сили оборони України продовжують утримувати ініціативу на фронті та нарощують ефективність застосування FPV-дронів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Як Росія планує розвивати виробництво дронів

Сирський розповів, що заслухав доповідь воєнної розвідки щодо розвитку військ безпілотних систем держави-агресора. Так, у 2026 році РФ планує виготовити 7,3 млн FPV-дронів та 7,8 млн бойових частин для безпілотників різних типів.

Олександр Сирський на нараді з військовими.

Крім того, окупанти збільшують постачання у війська ударних БпЛА з турбореактивними двигунами, а також терміново формують нові підрозділи для боротьби з українськими дронами.

"Ворог терміново, поза затвердженими планами, розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії нашим ударним безпілотникам. Посилює ешелоноване протиповітряне прикриття Москви та Краснодарського краю", — сказав головком.

Попри це, Україна продовжує утримувати перевагу у FPV-дронах. Сирський наголосив, що вже п'ятий місяць поспіль українські підрозділи безпілотних систем знищують більше російських військових, ніж РФ встигає мобілізувати до армії.

Лише упродовж квітня українські оператори БпС:

виконали майже 357 тисяч бойових завдань;

уразили понад 160,7 тисячі підтверджених цілей;

подавили понад 7,7 тисячі позицій ворожих пілотів БпЛА;

засобами Middle Strike уразили 424 об’єкти противника на відстані від 20 до 250 км.

Окремо головнокомандувач звернув увагу на стрімке зростання ролі наземних роботизованих комплексів у сучасній війні. За його словами, роботи вже не лише беруть участь у боях, а й евакуюють поранених, встановлюють мінні загородження та забезпечують понад 60% логістичних перевезень для військ.

Під час наради також обговорили застосування дронів-перехоплювачів для прикриття піхоти, підвищення ефективності РЕБ та використання наземних роботизованих платформ.

Як писали Новини.LIVE, Третій армійський корпус замінить частину піхоти роботами. Командування підрозділу оголосило про намір вивести з фронту третину особового складу піхотних частин.

Водночас Володимир Зеленський повідомляв, що у квітні ЗСУ вдвічі збільшили кількість уражень противника на фронті на дистанції понад 20 кілометрів порівняно з березневими показниками. Лише за минулий місяць кількість ліквідованих та тяжко поранених окупантів сягнула понад 35 тисяч осіб.