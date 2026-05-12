Росія розпочала нову серію атак: скільки дронів збила ППО сьогодні

Росія розпочала нову серію атак: скільки дронів збила ППО сьогодні

Дата публікації: 12 травня 2026 12:21
Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Росія активізувала атаки по Україні після кількаденного так званого "перемир'я" та  завдала масованого удару по українських регіонах. Ворожі війська застосували одразу кілька типів дронів, зокрема "Shahed" та безпілотники-імітатори "Пародія". Атака з восьми різних напрямків призвела до влучань на десяти локаціях.

Про це повідомили в пресслужбі Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Росія застосувала безпілотники по Україні 12 травня

Для запуску дронів росіяни використали вісім різних напрямків. Пуски фіксувалися як з території Російської Федерації — з міст Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ, так і з тимчасово окупованих українських земель.

Зокрема, дрони летіли з окупованого Донецька та Гвардійського, що в Автономній Республіці Крим. Відбиттям цього повітряного нападу на півдні, сході, півночі та в центрі держави займалися мобільні вогневі групи Сил оборони, зенітні ракетні війська, авіація, а також підрозділи безпілотних систем та радіоелектронної боротьби.

Статистика збитих дронів. Фото: ПС ЗСУ

Спільними зусиллями захисникам вдалося із 216 збити та подавити 192 ворожі БпЛА різних типів. Попри високий результат роботи протиповітряної оборони, уникнути пошкоджень не вдалося. За попередньою інформацією військових, 25 ударних безпілотників змогли прорвати захист, і влучили на десяти різних локаціях. Крім того, на п'яти локаціях було зафіксовано падіння уламків від уже знищених повітряних цілей.

Раніше, як повідомляли Новини.LIVE, у Київській області під атакою опинився дитячий садочок. У Фастівському районі було знищено покрівлю будівлі та деякі кімнати.

Також на російську атаку відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що Україна застосує дзеркальні атаки по Росії. Окрім того, він закликав світову спільноту посилити санкції проти Кремля.

