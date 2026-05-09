Українську ШІ-турель для перехоплення БпЛА випробували у бою

Дата публікації: 9 травня 2026 13:55
ШІ-турель для перехоплення ворожих БпЛА. Ілюстративний колаж: Новини.LIVE

Українська ШІ-турель для перехоплення ворожих дронів пройшла бойове застосування на фронті. Нову систему вже використовують понад 10 підрозділів Сил оборони на ключових напрямках. Технологія здатна автоматично виявляти та знищувати навіть БпЛА на оптоволокні, які не піддаються впливу РЕБ.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення міністра оборони України Михайла Федорова у суботу, 9 травня.

Українська ШІ-турель пройшла бойове застосування

Михайло Федоров зазначив, що Міноборони продовжує розвивати напрям так званої "малої" протиповітряної оборони для захисту військових і цивільних від атак російських безпілотників.

Одним із нових рішень стала українська ШІ-турель, створена учасником платформи Brave1. Система працює автономно: самостійно виявляє ціль, супроводжує її та розраховує траєкторію польоту дрона. Оператору необхідно лише підтвердити ураження натисканням кнопки.

У Міноборони наголосили, що комплекс може ефективно перехоплювати навіть дрони на оптоволокні, які складно знешкодити засобами радіоелектронної боротьби. Першими систему в бойових умовах застосували військові бригади К-2.

Наразі турелі вже використовують більш як у десяти підрозділах на різних ділянках фронту. Наступним етапом стане масштабування технології та подальше посилення української "малої" ППО для ефективнішого перехоплення ворожих повітряних цілей.

Скриншот повідомлення Михайла Федорова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Росія планує у 2026 році виготовити понад 7 млн FPV-дронів та майже 8 млн бойових частин для безпілотників. За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, РФ також активно розвиває війська безпілотних систем, переймаючи українські технології та тактику. Водночас Сили оборони України продовжують зберігати ініціативу на фронті та підвищують ефективність використання FPV-дронів.

Новини.LIVE також писали, що нещодавно пілоти "Азову" заявили про патрулювання тимчасово окупованого Маріуполя за допомогою розвідувально-ударних комплексів. Військові контролюють пересування російських сил і їхню логістику на глибину до 160 км від лінії фронту. В об’єктиви також потрапляють військові цілі окупантів безпосередньо в місті та на околицях.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин

Євтушенко Аліна
