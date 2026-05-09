Українську ШІ-турель для перехоплення БпЛА випробували у бою

ШІ-турель для перехоплення ворожих БпЛА.

Українська ШІ-турель для перехоплення ворожих дронів пройшла бойове застосування на фронті. Нову систему вже використовують понад 10 підрозділів Сил оборони на ключових напрямках. Технологія здатна автоматично виявляти та знищувати навіть БпЛА на оптоволокні, які не піддаються впливу РЕБ.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення міністра оборони України Михайла Федорова у суботу, 9 травня.

Михайло Федоров зазначив, що Міноборони продовжує розвивати напрям так званої "малої" протиповітряної оборони для захисту військових і цивільних від атак російських безпілотників.

Одним із нових рішень стала українська ШІ-турель, створена учасником платформи Brave1. Система працює автономно: самостійно виявляє ціль, супроводжує її та розраховує траєкторію польоту дрона. Оператору необхідно лише підтвердити ураження натисканням кнопки.

У Міноборони наголосили, що комплекс може ефективно перехоплювати навіть дрони на оптоволокні, які складно знешкодити засобами радіоелектронної боротьби. Першими систему в бойових умовах застосували військові бригади К-2.

Наразі турелі вже використовують більш як у десяти підрозділах на різних ділянках фронту. Наступним етапом стане масштабування технології та подальше посилення української "малої" ППО для ефективнішого перехоплення ворожих повітряних цілей.

Скриншот повідомлення Михайла Федорова/Facebook

