Зеленський: ЗСУ уразили ракетний корабель росіян "Каракурт"

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Українські військові уразили ракетний корабель росіян "Каракурт" у порту "Приморськ" Ленінградської області . Він є носієм ракет типу "Калібр". Значних ушкоджень досягнуто також і в інфраструктурі нафтоналивного порту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

Ураження російського корабля "Каракурт"

"Мінус ще один російський носій "калібрів". Генерал-майор Євгеній Хмара доповів про успішне ураження об'єктів порту Приморськ. Спільна операція нашої Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, ССО, ГУР та прикордонників. Дякую всім вам, воїни, за скоординовану роботу!" — розповів Зеленський.

Ураженя ракетного корабля РФ "Каракурт". Фото: Володимир Зеленський/Facebook

За словами президента, уражено не лише ракетний корабель "Каракурт", а й сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту. Крім того, значних пошкоджень зазнала інфраструктура нафтоналивного порту.

Глава держави наголосив, що кожен такий результат України обмежує російський потенціал війни.

"Погодив Службі безпеки України й додаткові цілком справедливі відповіді на російські удари по наших містах і селах. Росія може закінчити цю свою війну в будь-який момент. Затягування війни призведе тільки до масштабування наших захисних операцій. Дякую всім, хто б'ється заради України!" — підсумував Володимир Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, раніше ЗСУ уразили російські літаки Су-57 та Су-34 на аеродромі Шагол у Челябінській області. Цілі знаходились на відстані близько 1700 кілометрів від кордону України.

Водночас у Deep State повідомляли, що у квітні росіяни окупували на 11,9% менше території, ніж у березні. Це з урахуванням того, що кількість штурмових дій армії РФ збільшилася на 2,2%.