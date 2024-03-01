Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Що таке військово-облікові документи та навіщо вони потрібні — пояснює юрист arrow

Що таке військово-облікові документи та навіщо вони потрібні — пояснює юрист

1 березня 2024 23:18
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Військово-облікові документи — що це таке та кому з українців вони потрібні
Військовозобов'язаний оновлює дані у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЖОТЦК та СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 13 травня 2024 року. В особливий період у військовозобов’язаних осіб у багатьох установах вимагають військово-облікові документи. Також без цих документів громадяни не можуть влаштуватися на роботу або вступити до навчального закладу.

Що таке військово-облікові документи, кому та навіщо вони потрібні і як їх отримати, пояснив юрист Радіон Кирилкін, пише Факти ICTV.

Читайте також:

Що таке військово-облікові документи 

Для кожної категорії осіб в Україні є свій військово-обліковий документ: 

  • призовники — посвідчення про приписку до призовної дільниці;
  • військовозобов'язані, резервісти та військовослужбовці — військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Для того, щоб отримати військово-облікові документи, необхідно звернутися у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем прописки.

 

Як можна отримати військовий квиток
Військово-облікові документи. Фото: google.com

Що таке посвідчення про приписку до призовної дільниці

Посвідчення про приписку до призовної дільниці – документ, який видається українським призовникам, приписаним до призовних дільниць.

Приписка чоловіків до призовних дільниць проводиться для того, щоб:

  • взяти їх на військовий облік;
  • визначити наявні призовні ресурси;
  • ступень придатності до військової служби;
  • встановити освітній рівень здобутої спеціальності або професії;
  • рівень фізичної підготовки;
  • вивчити особисті якості.

Призовники не підлягають мобілізації на військову службу. Приєднатися до війська вони можуть виключно за власним бажанням. 

Чому потрібно мати військовий квиток під час воєнного стану

Відповідно до постанови №1456 Кабінету міністрів України, під час воєнного стану кожен громадянин, незалежно від віку та статі, повинен мати з собою документ, що посвідчує особу та громадянство.

Це можуть бути:

  • водійські права;
  • паспорт;
  • студентський квиток;
  • єДокумент, сформований у застосунку Дія.

Наразі ТЦК та СП наполягають, щоб військовозобов'язані українці мали при собі військовий квиток, який підтверджує що особа дійсно перебуває на військовому обліку й не переховується від мобілізації. 

Також військовий квиток чоловіки повинні пред’являти:

  • під час працевлаштування на нову роботу;
  • під час вступу (зарахування) до закладів освіти на навчання;
  • під час подання заяви на розірвання або реєстрацію шлюбу в РАЦС;
  • під час постановки на облік безробітних у центрі зайнятості;
  • під час зміни реєстрації місця проживання;
  • під час планової госпіталізації в заклади охорони здоров’я;
  • під час постановки на консульський облік за кордоном.

 

Раніше ми інформували, хто з жінок в Україні має стати на військовий облік вже у березні. 

Нагадаємо, ми писали, як особам з інвалідністю, які стоять на військовому обліку, подати документи до ТЦК на відстрочку від мобілізації. 

Також ми повідомляли, що пенсіонерів силових структур та митних органів хочуть зобов'язати ставати на військовий облік. 

війна
військовий облік
мобілізація
документи
ТЦК та СП
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

29 лютого 2024

13:45 Так виглядає бездоганність — Катерина Кухар показала рідкісні фото юності