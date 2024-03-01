Військово-облікові документи — що це таке та кому з українців вони потрібні

Військовозобов'язаний оновлює дані у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЖОТЦК та СП

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 13 травня 2024 року. В особливий період у військовозобов’язаних осіб у багатьох установах вимагають військово-облікові документи. Також без цих документів громадяни не можуть влаштуватися на роботу або вступити до навчального закладу.

Що таке військово-облікові документи, кому та навіщо вони потрібні і як їх отримати, пояснив юрист Радіон Кирилкін, пише Факти ICTV.

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Що таке військово-облікові документи

Для кожної категорії осіб в Україні є свій військово-обліковий документ:

призовники — посвідчення про приписку до призовної дільниці;

— посвідчення про приписку до призовної дільниці; військовозобов'язані, резервісти та військовослужбовці — військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Для того, щоб отримати військово-облікові документи, необхідно звернутися у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем прописки.

Військово-облікові документи. Фото: google.com

Що таке посвідчення про приписку до призовної дільниці

Посвідчення про приписку до призовної дільниці – документ, який видається українським призовникам, приписаним до призовних дільниць.

Приписка чоловіків до призовних дільниць проводиться для того, щоб:

взяти їх на військовий облік;

визначити наявні призовні ресурси;

ступень придатності до військової служби;

встановити освітній рівень здобутої спеціальності або професії;

рівень фізичної підготовки;

вивчити особисті якості.

Призовники не підлягають мобілізації на військову службу. Приєднатися до війська вони можуть виключно за власним бажанням.

Чому потрібно мати військовий квиток під час воєнного стану

Відповідно до постанови №1456 Кабінету міністрів України, під час воєнного стану кожен громадянин, незалежно від віку та статі, повинен мати з собою документ, що посвідчує особу та громадянство.

Це можуть бути:

водійські права;

паспорт;

студентський квиток;

єДокумент, сформований у застосунку Дія.

Наразі ТЦК та СП наполягають, щоб військовозобов'язані українці мали при собі військовий квиток, який підтверджує що особа дійсно перебуває на військовому обліку й не переховується від мобілізації.

Також військовий квиток чоловіки повинні пред’являти:

під час працевлаштування на нову роботу;

під час вступу (зарахування) до закладів освіти на навчання;

під час подання заяви на розірвання або реєстрацію шлюбу в РАЦС;

під час постановки на облік безробітних у центрі зайнятості;

під час зміни реєстрації місця проживання;

під час планової госпіталізації в заклади охорони здоров’я;

під час постановки на консульський облік за кордоном.

Раніше ми інформували, хто з жінок в Україні має стати на військовий облік вже у березні.

Нагадаємо, ми писали, як особам з інвалідністю, які стоять на військовому обліку, подати документи до ТЦК на відстрочку від мобілізації.

Також ми повідомляли, що пенсіонерів силових структур та митних органів хочуть зобов'язати ставати на військовий облік.