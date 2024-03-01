Военно-учетные документы — что это такое и кому из украинцев они нужны

Военнообязанный обновляет данные в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЖОТЦК и СП

В Украине продлили срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая 2024 года. В особый период у военнообязанных лиц во многих учреждениях требуют военно-учетные документы. Также без этих документов граждане не могут устроиться на работу или поступить в учебное заведение.

Что такое военно-учетные документы, кому и зачем они нужны и как их получить, объяснил юрист Радион Кирилкин, пишет Факты ICTV.

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Что такое военно-учетные документы

Для каждой категории лиц в Украине есть свой военно-учетный документ:

призывники — удостоверение о приписке к призывному участку;

— удостоверение о приписке к призывному участку; военнообязанные, резервисты и военнослужащие — военный билет или временное удостоверение.

Чтобы получить военно-учетные документы, необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту прописки.

Военно-учетные документы. Фото: google.com

Что такое удостоверение о приписке к призывному участку

Удостоверение о приписке к призывному участку — документ, который выдается украинским призывникам, приписанным к призывным участкам.

Приписка мужчин к призывным участкам производится для того, чтобы:

взять их на военный учет;

определить имеющиеся призывные ресурсы;

степень годности к военной службе;

установить образовательный уровень полученной специальности или профессии;

уровень физической подготовки;

изучить личные качества.

Призывники не подлежат мобилизации на военную службу. Присоединиться к войску они могут только по собственному желанию.

Почему нужно иметь военный билет во время военного положения

Согласно постановлению №1456 Кабинета министров Украины, во время военного положения каждый гражданин, независимо от возраста и пола, должен иметь с собой документ, удостоверяющий личность и гражданство.

Это могут быть:

водительские права;

паспорт;

студенческий билет;

єДокумент, сформированный в приложении Дія.

Сейчас ТЦК и СП настаивают, чтобы военнообязанные украинцы имели при себе военный билет, подтверждающий, что лицо действительно состоит на военном учете и не скрывается от мобилизации.

Также военный билет мужчины должны предъявлять:

при трудоустройстве на новую работу;

при поступлении (зачислении) в учебные заведения;

при подаче заявления на расторжение или регистрацию брака в ЗАГС;

при постановке на учет безработных в центре занятости;

при изменении регистрации места жительства;

во время плановой госпитализации в учреждения здравоохранения;

при постановке на консульский учет за границей.

Ранее мы информировали, кто из женщин в Украине должен встать на военный учет уже в марте.

Напомним, мы писали, как лицам с инвалидностью, стоящим на военном учете, подать документы в ТЦК на отсрочку от мобилизации.

Также мы сообщали, что пенсионеров силовых структур и таможенных органов хотят обязать становиться на военный учет.