Военно-учетные документы — что это такое и кому из украинцев они нужны

Что такое военно-учетные документы и зачем они нужны, — объясняет юрист
В Украине продлили срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая 2024 года. В особый период у военнообязанных лиц во многих учреждениях требуют военно-учетные документы. Также без этих документов граждане не могут устроиться на работу или поступить в учебное заведение.
Что такое военно-учетные документы, кому и зачем они нужны и как их получить, объяснил юрист Радион Кирилкин, пишет Факты ICTV.
Что такое военно-учетные документы
Для каждой категории лиц в Украине есть свой военно-учетный документ:
- призывники — удостоверение о приписке к призывному участку;
- военнообязанные, резервисты и военнослужащие — военный билет или временное удостоверение.
Чтобы получить военно-учетные документы, необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту прописки.
Что такое удостоверение о приписке к призывному участку
Удостоверение о приписке к призывному участку — документ, который выдается украинским призывникам, приписанным к призывным участкам.
Приписка мужчин к призывным участкам производится для того, чтобы:
- взять их на военный учет;
- определить имеющиеся призывные ресурсы;
- степень годности к военной службе;
- установить образовательный уровень полученной специальности или профессии;
- уровень физической подготовки;
- изучить личные качества.
Призывники не подлежат мобилизации на военную службу. Присоединиться к войску они могут только по собственному желанию.
Почему нужно иметь военный билет во время военного положения
Согласно постановлению №1456 Кабинета министров Украины, во время военного положения каждый гражданин, независимо от возраста и пола, должен иметь с собой документ, удостоверяющий личность и гражданство.
Это могут быть:
- водительские права;
- паспорт;
- студенческий билет;
- єДокумент, сформированный в приложении Дія.
Сейчас ТЦК и СП настаивают, чтобы военнообязанные украинцы имели при себе военный билет, подтверждающий, что лицо действительно состоит на военном учете и не скрывается от мобилизации.
Также военный билет мужчины должны предъявлять:
- при трудоустройстве на новую работу;
- при поступлении (зачислении) в учебные заведения;
- при подаче заявления на расторжение или регистрацию брака в ЗАГС;
- при постановке на учет безработных в центре занятости;
- при изменении регистрации места жительства;
- во время плановой госпитализации в учреждения здравоохранения;
- при постановке на консульский учет за границей.
Ранее мы информировали, кто из женщин в Украине должен встать на военный учет уже в марте.
Напомним, мы писали, как лицам с инвалидностью, стоящим на военном учете, подать документы в ТЦК на отсрочку от мобилизации.
Также мы сообщали, что пенсионеров силовых структур и таможенных органов хотят обязать становиться на военный учет.
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