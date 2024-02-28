Отримали повістку, але можуть не йти у ТЦК — названо п'ять категорій

Співробітники ТЦК перевіряють документи чоловіка. Ілюстративне фото: ВОТЦК та СП/Facebook

В Україні діє воєнний стан та загальна військова мобілізація. Чоловіки призовного віку від 18 до 60 років зобов'язані стати на військовий облік, а при отриманні повістки мають відреагувати на неї та виконати усі вимоги. Однак є випадки, коли це не обов'язково і можна не йти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про те, хто не підлягає мобілізації, повідомляє УНІАН.

Читайте також:

Які категорії осіб можуть не йти до ТЦК

В Україні з 2010 року діють норми, які дозволяють певним категоріям громадян не з'являтися до ТЦК, навіть якщо вони отримали повістку. А від 2022 року ці правила поширюються ще й на військовозобов'язаних і на резервістів.

Причини, через які можна не йти до ТЦК:

смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка), що сталася пізніше ніж за сім днів до дати початку зборів;

хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), які проживають разом з військовозобов'язаним або резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

здійснення щодо військовозобов'язаного або резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення чи кримінального покарання, що унеможливлює його прибуття;

потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час призову на збори та стала перешкодою своєчасному прибуттю;

складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.

Новий законопроєкт про мобілізацію — що зміниться

Наразі у Верховній Раді перебуває законопроєкт про мобілізацію. Згідно з ним будуть діяти нові правила та причини для неявки до ТЦК.

Поважні причини для того, аби не йти до ТЦК за новим законопроєктом:

перешкода стихійного характеру;

хвороба військовозобов'язаного;

дії країни-агресора;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка);

інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути в зазначені пункт і строк.

Обов'язкова мобілізація тоді буде відкладена для військовозобов'язаного, але він має сповістити ТЦК про причини своєї відсутності не пізніше ніж за три доби після вручення йому повістки.

Проте варто зазначити, якщо чоловік не приходить до ТЦК без поважної причини, то його можуть подати в розшук, а також притягнути до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, військовозобов’язаний, який не прибув за повісткою для оновлення даних під час мобілізації, вважається таким, що порушив правила обліку. Проти нього буде складено протокол про адміністративне порушення, а потім виписано штраф у розмірі 850-1700 гривень.

Додамо, Законом України закріплений перелік громадян, які не підлягають мобілізації. Зокрема, заброньовані співробітники підприємств, установ та організацій. Однак деколи навіть така категорія чоловіків отримує повістки. Адвокат пояснив, як захистити свої права та куди звертатися, якщо отримав повістку заброньований працівник.