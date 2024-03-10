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Що чекає на чоловіків після мобілізації — у ЗСУ зізналися, як проходить навчання

10 березня 2024 06:54
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Як навчають мобілізованих в умовах війни — у ЗСУ розкрили деталі
Військовослужбовці Збройних сил України. Фото: Регіональне управління Сил ТрО "Схід" ЗСУ/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Відповідно до законів України, військовозобов'язані особи, які не мають відстрочки та визнані ВЛК придатними до військової служби, підлягають мобілізації до лав ЗСУ. Щойно мобілізовані чоловіки обов'язково повинні пройти навчання. Їх навчають інструктори з бойовим досвідом, які знаються на реаліях та потребах війни. Після підготовлених бійців відправляють на фронт, аби й вони здобули воєнний досвід.

Про це розповів командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк в етері національного телемарафону "Єдині новини".

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Як навчають мобілізованих в умовах війни — у ЗСУ розкрили деталі
Олександр Павлюк Фото: РБК-Україна/Віталій Носач

Він підкреслив, що навчання мобілізованих в Україні дуже складний процес, адже з початку повномасштабної війни навчальні центри постійно зазнавали ворожих обстрілів.

Ще одна проблема — навчальні сили розпорошують по всій країні, це зроблено заради безпеки, але це також і обмежує можливості таких цих центрів.

Як наголосив Павлюк, підготовка мобілізованих з акцентом на бойовий досвід є ключовим фактором для перемоги України. Тому інструкторів без бойового досвіду в обов'язковому порядку відправляють на фронт, щоб вони його здобули. Досвідчені інструктори, знання та навички, а також збереження життів солдатів — це пріоритети у цій справі, вважає військовий. 

Командувач наголосив, що для перемоги Україні потрібні підготовлені та навчені резерви, щоб залучити їх у потрібний час.

"Ми робимо все, щоб зберегти людей, це не завжди виходить, війна дуже жорстока. Бригади відновлюють за три місяці, і вони знову будуть готові до виконання завдань", — додав Павлюк.

Раніше ми писали, в Україні хочуть запровадити обов'язковий військовий вишкіл.

Нагадаємо, ми повідомляли, аналітики підрахували, скільки чоловіків можна призвати до війська 2024 року.

Також ми інформували, у ТЦК розповіли, де служитимуть обмежено придатні українці. 

війна
ЗСУ
військові навчання
військові
мобілізація
Олександр Павлюк

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