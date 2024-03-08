Скільки чоловіків в Україні можна мобілізувати — дослідження

Чоловік в ТЦК та СП. Ілюстративне фото: Facebook/ЖОТЦК

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація до лав армії. Аналітики підрахували, скільки чоловіків можна призвати до війська у 2024 році.

Про це йдеться у дослідженні Texty.

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Чисельність української армії

Так, до початку повномасштабного вторгнення в Україні проживало менше ніж 10,5 млн чоловіків віком від 18 до 59 років — без урахування окупованих територій на сході України та Криму.

Водночас у досліджені заклали велику похибку, бо останній перепис українського населення проводився ще у 2001 році.

Наразі в Силах оборони перебуває щонайменше 1,3 млн українців. Водночас за неточними оцінками, 200-300 тис. з них загинули та були поранені. А отже, лишається 1,1 млн осіб в лавах армії.

Скільки чоловіків не потрапляють під мобілізацію

З мобілізаційного резерву через окупацію вибули ще 569 тис. людей. А за кордоном можуть перебувати близько 659 тис. чоловіків.

Ще близько 125 тис. військовозобов'язаних — доглядають особу з інвалідністю, а 123 тис. — є багатодітними батьками.

Також від мобілізації звільнено: батьків, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, усиновлювачів та близьких родичів загиблих в АТО.

Студентів денної форми навчання, які мають відстрочку (без тих, хто перебуває в окупації), приблизно 408 тис. осіб.

Крім того, 107 тис. чоловіків, які не підлягають призову — вчителі шкіл, вчені, аспіранти, викладачі. Також через бронювання на місцях роботи із резерву "випадають" ще 528 тис. українців.

Ще в Україні налічується 26,6 тис. засуджених чоловіків, які не потрапляють під мобілізацію.

Мобілізаційний резерв

Дані дослідження. Фото: texty.org.ua

Наразі до війська призивають чоловіків віком від 27 років. А віком від 18 до 26 років в Україні налічується близько 1,68 млн чоловіків.

Тож від мобілізаційного резерву необхідно відняти трохи більшу частину — 707 тис. чоловіків.

Також можна додати 273 тис. чоловіків віком 25–26 років, а якщо зменшити вік мобілізації до 18 років — ще 434 тис.

Тому орієнтовний мобілізаційний резерв України складає приблизно 5 млн чоловіків.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ про демобілізацію військовослужбовців строкової служби. Військових вже у квітні-травні цього року звільнять у запас.

Також ми писали, що командир батальйону безпілотників "Ахіллес" Юрій Федоренко виділив три аспекти у мобілізаційних заходах, які держава має реалізувати на рівні законів.