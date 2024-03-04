Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Де служитимуть обмежено придатні українці — відповідь ТЦК arrow

Де служитимуть обмежено придатні українці — відповідь ТЦК

4 березня 2024 23:07
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — де служитимуть обмежено придатні чоловіки
Українські військовослужбовці на шикуванні. Фото: president.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. В особливий період призову підлягають усі військовозобов'язані чоловіки, які визнані ВЛК придатними або обмежено придатними до військової служби та не мають відстрочки. Проте друга категорія має певні обмеження щодо місць та робіт, які їм заборонено виконувати через стан здоров'я. 

Керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков в інтерв'ю виданню "Кременчуцький ТелеграфЪ" розповів, куди направляють служити українських чоловіків, яких військово-лікарська комісія визнала обмежено придатними.

Читайте також:

Так, за його словами, така особа придатна для проходження служби, проте з певними обмеженнями. Тому військовослужбовець може бути мобілізований, якщо певна військова частина має потребу в такому спеціалістові.

Обмежено придатних, як пояснив Волков, зазвичай направляють для проходження служби в тилові підрозділи. Але оскільки в країні не дуже багато подібних посад, то, відповідно, й військовозобов’язаних таких мобілізують вкрай мало. 

 

Раніше ми писали, з якими хворобами чоловіків можуть забрати до ЗСУ.

Нагадаємо, ми повідомляли, як особам з інвалідністю подати документи до ТЦК та СП, щоб підтвердити своє право на відстрочку від мобілізації. 

Також ми інформували, як українцям довести свою непридатність до військової служби. 

війна
Україна
мобілізація
ВЛК
військовозобов'язані
обмежено придатні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року