Мобілізація в Україні 2024 — де служитимуть обмежено придатні чоловіки

Українські військовослужбовці на шикуванні. Фото: president.gov.ua

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. В особливий період призову підлягають усі військовозобов'язані чоловіки, які визнані ВЛК придатними або обмежено придатними до військової служби та не мають відстрочки. Проте друга категорія має певні обмеження щодо місць та робіт, які їм заборонено виконувати через стан здоров'я.

Керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков в інтерв'ю виданню "Кременчуцький ТелеграфЪ" розповів, куди направляють служити українських чоловіків, яких військово-лікарська комісія визнала обмежено придатними.

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Так, за його словами, така особа придатна для проходження служби, проте з певними обмеженнями. Тому військовослужбовець може бути мобілізований, якщо певна військова частина має потребу в такому спеціалістові.

Обмежено придатних, як пояснив Волков, зазвичай направляють для проходження служби в тилові підрозділи. Але оскільки в країні не дуже багато подібних посад, то, відповідно, й військовозобов’язаних таких мобілізують вкрай мало.

Раніше ми писали, з якими хворобами чоловіків можуть забрати до ЗСУ.

Нагадаємо, ми повідомляли, як особам з інвалідністю подати документи до ТЦК та СП, щоб підтвердити своє право на відстрочку від мобілізації.

Також ми інформували, як українцям довести свою непридатність до військової служби.