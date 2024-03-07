Чому військовозобов'язані віддають перевагу оновленню даних не в ТЦК, а в ЦНАП

Військовозобов'язані більше довіряють ЦНАП. Фото: ЦНАП

Після набуття чинності нового закону про мобілізацію у військовозобов'язаних буде 60 днів для самостійного оновлення облікових даних. Серед запропонованих в законопроєкті варіантів найбільш прийнятним для українців є оновлення даних в ЦНАП.

Про це свідчать дані опитування, яке проводить на своєму каналі в Telegram адвокат Роман Сімутін.

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Заступник голови Комітету з питань нацбезпеки Верховної Ради Єгор Чернєв розповів журналістам, що нардепи розглядаються три варіанти подачі інформації в територіальні центри комплектування: особисто прийти в ТЦК й оновити дані, зробити це у ЦНАП або зареєструвати електронний кабінет і оновитися онлайн, не відвідуючи ТЦК.

"Оновити дані упродовж 60 днів з моменту набуття чинності законом буде обов’язком громадян, а не правом", — підкреслив Чернєв.

Під час голосування підписники каналу адвоката Романа Сімутіна обрали такі варіанти.

9% зголосилися пройти в ТЦК та обновити дані особисто;

54% оновлять дані у ЦНАП;

37% збираються зареєструвати електронний кабінет й оновитися онлайн.

Це голосування показало недовіру громадян до ТЦК, що не дивно на тлі чисельних скандалів навколо цієї установи, та досить високу довіру до ЦНАПу. До електронного кабінету люди поки що ставляться з певними пересторогами.

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