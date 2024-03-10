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Что ждет мужчин после мобилизации — в ВСУ признались, как проходит обучение

10 марта 2024 06:54
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Как учат мобилизованных в условиях войны — в ВСУ раскрыли детали
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Фото: Региональное управление Сил ТрО "Восток" ВСУ/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Согласно законам Украины, военнообязанные лица, не имеющие отсрочки и признанные ВВК пригодными к военной службе, подлежат мобилизации в ряды ВСУ. Только что мобилизованные мужчины обязательно должны пройти обучение. Их обучают инструкторы с боевым опытом, которые разбираются в реалиях и потребностях войны. После подготовленных бойцов отправляют на фронт, чтобы они получили военный опыт.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

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Как учат мобилизованных в условиях войны — в ВСУ раскрыли детали
Александр Павлюк Фото: РБК-Украина/Виталий Носач

Он подчеркнул, что обучение мобилизованных в Украине очень сложный процесс, ведь с начала полномасштабной войны учебные центры постоянно подвергались враждебным обстрелам.

Еще одна проблема — учебные силы распыляют по всей стране, это сделано для безопасности, но это также и ограничивает возможности таких центров.

Как подчеркнул Павлюк, подготовка мобилизованных с акцентом на боевой опыт является ключевым фактором победы Украины. Потому инструкторов без боевого опыта в обязательном порядке отправляют на фронт, чтобы они его получили. Опытные инструкторы, знания и навыки, а также сохранение жизней солдат — это приоритеты в этом деле, считает военный.

Командующий подчеркнул, что для победы Украине нужны подготовленные и обученные резервы, чтобы привлечь их в нужное время.

"Мы делаем все, чтобы сохранить людей, это не всегда получается, война очень жестокая. Бригады восстанавливают через три месяца, и они снова будут готовы к выполнению задач", — добавил Павлюк.

Раньше мы писали, в Украине хотят ввести обязательное военное обучение.

Напомним, мы сообщали, аналитики подсчитали, сколько мужчин можно призвать в армию в 2024 году.

Также мы информировали, в ТЦК рассказали, где будут служить ограниченно пригодные украинцы.

война
ВСУ
военные учения
военные
мобилизация
Александр Павлюк

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