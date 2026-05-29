Генштаб: Силы обороны поразили РЛС и пункты управления России

Дата публикации 29 мая 2026 09:35
Военнослужащий ВСУ снаряжает дрон. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 28 мая подразделения Сил обороны Украины атаковали ряд стратегически важных объектов российских оккупантов на фронте и в тылу. Среди главных целей оказалась вражеская радиолокационная станция во временно оккупированном Крыму, а также несколько складов с оружием. Еще под удары попали пункты управления беспилотниками и личный состав противника в Донецкой области.

Как пишут Новини.LIVE, об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Уничтожение дефицитной техники в Крыму

Военные отработали по инфраструктуре врага на оккупированном полуострове.

"В частности, поражена радиолокационная станция обнаружения воздушных объектов "СТ-68" в Феодосии", — рассказали в Генштабе о результатах ночной операции.

Эта техника предназначена для обнаружения, сопровождения и передачи координат воздушных целей в системе противовоздушной обороны противника, поэтому ее потеря существенно ослепит оккупантов на этом направлении.

Ликвидация складов россиян и пунктов управления

Также досталось логистике и базам обеспечения россиян на востоке страны.

"Поражены склады материально-технических средств оккупантов в районах Мариуполя, Новоселовки Второй и Бугаса, а также склад боеприпасов в районе Грабового в Донецкой области", — отчитываются военные.

Параллельно подразделения попали в пункты управления БпЛА врага в районах Калинового и Новогродовки.

Потери врага в живой силе

Не менее успешной оказалась и предыдущая атака на штабные структуры захватчиков.

"Среди прочего, 27 мая поражен пункт управления подразделения врага в районе Парасковиевки Донецкой области", — отмечается в сообщении Силы обороны.

Сейчас полностью подтверждено уничтожение объекта, а безвозвратные потери противника составили 18 военнослужащих.

Ранее Новини.LIVE писали, что РФ отказалась от тяжелой техники из-за дроновых атак ВСУ и массового уничтожения бронетехники. Поэтому россияне меняют тактику и пытаются действовать малыми пехотными группами.

Также мы сообщали, что за предыдущие сутки РФ атаковала Украину "Кинжалом" и дронами. Силы обороны сбили 138 целей. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
