Зеленский отметил удары СБУ по штабу ФСБ и комплексу "Панцирь-С1"
Президент Владимир Зеленский сообщил о хороших результатах от воинов Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины. По его словам, поражен штаб российской ФСБ и уничтожен зенитный комплекс "Панцирь-С1" на временно оккупированной территории.
Об этом глава государства сообщил в четверг, 21 мая, передает Новини.LIVE.
Глава государства заявил, что благодаря одной операции российские потери составляют около 100 оккупантов — уничтоженными и ранеными.
"Россияне должны чувствовать, что эту свою войну они должны завершать. Украинские санкции средней и дальней дистанций продолжат работать", — добавил Зеленский.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, 18 мая украинские военные нанесли удары по ряду объектов россиян. В частности, удалось поразить противодиверсионный катер и пункты управления БпЛА.
А в ночь на 17 мая Силы обороны Украины нанесли серию ударов по объектам военной инфраструктуры России. Одной из главных целей стало предприятие "Ангстрем" в Московской области.