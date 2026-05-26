Остановлена работа НПЗ "Сызранский": ВСУ поразили ряд объектов РФ

Горит НПЗ РФ. Иллюстративное фото: РосСМИ

Силы обороны Украины нанесли серии ударов по командным пунктам, логистическим объектам и военной инфраструктуре РФ в период 25-26 мая. Также подтверждена остановка работы нефтеперерабатывающего завода "Сызранский" в Самарской области. В Генштабе ВСУ отмечают, что поражения направлены на ослабление военного потенциала противника.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины во вторник, 26 мая.

ВСУ атаковали важные объекты РФ: остановлена работа НПЗ

Итак, 25 мая и в ночь на 26 мая украинские подразделения поразили командный пункт РФ в районе Очеретино в Донецкой области и пункт управления полка в Верхней Кринице Запорожской области.

Также под удар попали пункты управления БпЛА оккупантов в районах Нестерянки в Запорожье и Новогродовки в Донецкой области.

Кроме того, уничтожен или поврежден склад беспилотников и склад материально-технического обеспечения в районе Новопетриковки, а также еще один склад МТЗ в Донецке. Также поражена железнодорожная цистерна с горюче-смазочными материалами в районе Дебальцево в Донецкой области.

По данным Генштаба, подтверждена остановка работы НПЗ "Сызранский", по которому удары были нанесены 21 мая. Кроме того, 25 мая поражена ЛПДС "Ярославль", в результате чего повреждено оборудование и резервуары.

Также подтверждено поражение 24 мая российской радиолокационной станции 1Л125 "Ниобий-СВ" в районе Ярска на временно оккупированной территории Луганской области.

В Генштабе ВСУ подчеркивают, что Силы обороны и в дальнейшем будут системно наносить удары по военной инфраструктуре РФ для снижения ее наступательных возможностей.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Новини.LIVE информировали, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение российского химического завода "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае. По его словам, предприятие является важной частью военно-промышленного комплекса РФ и используется в производстве вооружения и техники. Глава государства поблагодарил СБУ за успешную операцию в глубоком тылу противника.

Новини.LIVE также сообщали, что Владимир Зеленский сообщил о результатах работы Центра спецопераций "А" СБУ. По его словам, украинские силы поразили штаб ФСБ РФ и уничтожили зенитный комплекс "Панцирь-С1" на временно оккупированной территории. Президент также заявил о значительных потерях российских военных в результате этой операции.