Главная Штаб Дроны СБС уничтожили два российских самолета Ту-142 и "Искандер"

Дроны СБС уничтожили два российских самолета Ту-142 и "Искандер"

Дата публикации 30 мая 2026 11:03
Российский самолет Ту-142. Фото: кадр из видео

Дроны Сил беспилотных систем в ночь на 30 мая уничтожили два российских самолета Ту-143 на военном аэродроме в Таганроге. Кроме того, под ударом оказался и "Искандер".

Об этом сообщил командир СБС Роберт Бровди, передает Новини.LIVE.

Удары по российским самолетам и "Искандеру"

Бровди сообщил, что уничтожить удалось дальние противолодочные самолеты на базе стратегического бомбардировщика Ту-142. По его словам, российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" осуществляет запуск ракет "земля-земля". ОТРК поразили на пусковой позиции в окрестностях Таганрога.

Бровди отметил, что удары нанесли бойцы 1-го отдельного центра СБС при координации новосозданного Центра глубинного поражения.

Кроме того, он сообщил, что перечень пораженных целей не ограничился только самолетами и ракетным комплексом.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, Силы обороны Украины нанесли удары по ряду стратегически важных объектов российских оккупантов. В частности, под поражением оказались Волгоградский НПЗ и нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3".

Ранее украинские воины осуществили серию ударов по командным пунктам, логистическим узлам и объектам военной инфраструктуры России. Также подтверждено приостановление работы нефтеперерабатывающего завода "Сызранский" в Самарской области.

война Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
