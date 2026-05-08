Сырский: РФ планирует изготовить более 7 млн FPV-дронов в 2026 году

Дата публикации 8 мая 2026 12:01
Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

В 2026 году Россия планирует производить 7,3 млн FPV-дронов. Кроме того, враг масштабирует войска БпС, копируя украинские технологические и тактические решения. Несмотря на это Силы обороны Украины продолжают удерживать инициативу на фронте и наращивают эффективность применения FPV-дронов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Как Россия планирует развивать производство дронов

Сырский рассказал, что заслушал доклад военной разведки по развитию войск беспилотных систем государства-агрессора. Так, в 2026 году РФ планирует изготовить 7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей для беспилотников различных типов.

Александр Сырский на совещании с военными. Фото: t.me/osirskiy

Кроме того, оккупанты увеличивают поставки в войска ударных БпЛА с турбореактивными двигателями, а также срочно формируют новые подразделения для борьбы с украинскими дронами.

"Враг срочно, вне утвержденных планов, разворачивает еще 4 полка, 24 дивизиона и 162 батареи для противодействия нашим ударным беспилотникам. Усиливает эшелонированное противовоздушное прикрытие Москвы и Краснодарского края", — сказал главком.

Несмотря на это, Украина продолжает удерживать преимущество в FPV-дронах. Сырский отметил, что уже пятый месяц подряд украинские подразделения беспилотных систем уничтожают больше российских военных, чем РФ успевает мобилизовать в армию.

Только в течение апреля украинские операторы БПС:

  • выполнили почти 357 тысяч боевых задач;
  • поразили более 160,7 тысячи подтвержденных целей;
  • подавили более 7,7 тысячи позиций вражеских пилотов БпЛА;
  • средствами Middle Strike поразили 424 объекта противника на расстоянии от 20 до 250 км.

Отдельно главнокомандующий обратил внимание на стремительный рост роли наземных роботизированных комплексов в современной войне. По его словам, роботы уже не только участвуют в боях, но и эвакуируют раненых, устанавливают минные заграждения и обеспечивают более 60% логистических перевозок для войск.

Во время совещания также обсудили применение дронов-перехватчиков для прикрытия пехоты, повышение эффективности РЭБ и использование наземных роботизированных платформ.

Как писали Новини.LIVE, Третий армейский корпус заменит часть пехоты роботами. Командование подразделения объявило о намерении вывести с фронта треть личного состава пехотных частей.

В то же время Владимир Зеленский сообщал, что в апреле ВСУ вдвое увеличили количество поражений противника на фронте на дистанции более 20 километров по сравнению с мартовскими показателями. Только за прошлый месяц количество ликвидированных и тяжело раненых оккупантов достигло более 35 тысяч человек.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
