Зеленский: ВСУ поразили ракетный корабль россиян "Каракурт"
Украинские военные поразили ракетный корабль россиян "Каракурт". Он является носителем ракет типа "Калибр". Операцию провели Служба безопасности Украины, Силы беспилотных систем, Силы специальных операций, Главное управление разведки и пограничники.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского.
"Минус еще один российский носитель "калибров". Генерал-майор Евгений Хмара доложил об успешном поражении объектов порта Приморск. Совместная операция нашей Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, ССО, ГУР и пограничников. Спасибо всем вам, воины, за скоординированную работу!" — говорится в сообщении.
