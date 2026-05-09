Главная Штаб Украинскую ИИ-турель для перехвата БпЛА испытали в бою

Украинскую ИИ-турель для перехвата БпЛА испытали в бою

Дата публикации 9 мая 2026 13:55
ИИ-турель для перехвата вражеских БпЛА. Иллюстративный коллаж: Новини.LIVE

Украинская ИИ-турель для перехвата вражеских дронов прошла боевое применение на фронте. Новую систему уже используют более 10 подразделений Сил обороны на ключевых направлениях. Технология способна автоматически обнаруживать и уничтожать даже БпЛА на оптоволокне, которые не поддаются воздействию РЭБ.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Михаила Федорова в субботу, 9 мая.

Украинская ИИ-турель прошла боевое применение

Михаил Федоров отметил, что Минобороны продолжает развивать направление так называемой "малой" противовоздушной обороны для защиты военных и гражданских от атак российских беспилотников.

Одним из новых решений стала украинская ИИ-турель, созданная участником платформы Brave1. Система работает автономно: самостоятельно обнаруживает цель, сопровождает ее и рассчитывает траекторию полета дрона. Оператору необходимо лишь подтвердить поражение нажатием кнопки.

В Минобороны отметили, что комплекс может эффективно перехватывать даже дроны на оптоволокне, которые сложно обезвредить средствами радиоэлектронной борьбы. Первыми систему в боевых условиях применили военные бригады К-2.

Сейчас турели уже используют более чем в десяти подразделениях на разных участках фронта. Следующим этапом станет масштабирование технологии и дальнейшее усиление украинской "малой" ПВО для более эффективного перехвата вражеских воздушных целей.

Скриншот сообщения Михаила Федорова/Facebook

Новини.LIVE информировали, что Россия планирует в 2026 году изготовить более 7 млн FPV-дронов и почти 8 млн боевых частей для беспилотников. По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, РФ также активно развивает войска беспилотных систем, перенимая украинские технологии и тактику. В то же время Силы обороны Украины продолжают сохранять инициативу на фронте и повышают эффективность использования FPV-дронов.

Новини.LIVE также писали, что недавно пилоты "Азова" заявили о патрулировании временно оккупированного Мариуполя с помощью разведывательно-ударных комплексов. Военные контролируют передвижение российских сил и их логистику на глубину до 160 км от линии фронта. В объективы также попадают военные цели оккупантов непосредственно в городе и в окрестностях.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
