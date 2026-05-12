Россия начала новую серию атак: сколько дронов сбила ПВО сегодня

Военнослужащий ВСУ. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Россия активизировала атаки по Украине после многодневного так называемого "перемирия" и нанесла массированный удар по украинским регионам. Вражеские войска применили сразу несколько типов дронов, в частности "Shahed" и беспилотники-имитаторы "Пародия". Атака с восьми различных направлений привела к попаданиям на десяти локациях.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

Россия применила беспилотники по Украине 12 мая

Для запуска дронов россияне использовали восемь различных направлений. Пуски фиксировались как с территории Российской Федерации - из городов Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск, так и с временно оккупированных украинских земель.

В частности, дроны летели из оккупированного Донецка и Гвардейского, что в Автономной Республике Крым. Отражением этого воздушного нападения на юге, востоке, севере и в центре государства занимались мобильные огневые группы Сил обороны, зенитные ракетные войска, авиация, а также подразделения беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы.

Статистика сбитых дронов. Фото: ВС ВСУ

Совместными усилиями защитникам удалось из 216 сбить и подавить 192 вражеских БпЛА различных типов. Несмотря на высокий результат работы противовоздушной обороны, избежать повреждений не удалось. По предварительной информации военных, 25 ударных беспилотников смогли прорвать защиту, и попали на десяти различных локациях. Кроме того, на пяти локациях было зафиксировано падение обломков от уже уничтоженных воздушных целей.

Ранее, как сообщали Новини.LIVE, в Киевской области под атакой оказался детский сад. В Фастовском районе была уничтожена кровля здания и некоторые комнаты.

Также на российскую атаку отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что Украина применит зеркальные атаки по России. Кроме того, он призвал мировое сообщество усилить санкции против Кремля.