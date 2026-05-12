Россия начала новую серию атак: сколько дронов сбила ПВО сегодня

Россия начала новую серию атак: сколько дронов сбила ПВО сегодня

Дата публикации 12 мая 2026 12:21
Военнослужащий ВСУ. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Россия активизировала атаки по Украине после многодневного так называемого "перемирия" и нанесла массированный удар по украинским регионам. Вражеские войска применили сразу несколько типов дронов, в частности "Shahed" и беспилотники-имитаторы "Пародия". Атака с восьми различных направлений привела к попаданиям на десяти локациях.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

Россия применила беспилотники по Украине 12 мая

Для запуска дронов россияне использовали восемь различных направлений. Пуски фиксировались как с территории Российской Федерации - из городов Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск, так и с временно оккупированных украинских земель.

В частности, дроны летели из оккупированного Донецка и Гвардейского, что в Автономной Республике Крым. Отражением этого воздушного нападения на юге, востоке, севере и в центре государства занимались мобильные огневые группы Сил обороны, зенитные ракетные войска, авиация, а также подразделения беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы.

Статистика сбитых дронов. Фото: ВС ВСУ

Совместными усилиями защитникам удалось из 216 сбить и подавить 192 вражеских БпЛА различных типов. Несмотря на высокий результат работы противовоздушной обороны, избежать повреждений не удалось. По предварительной информации военных, 25 ударных беспилотников смогли прорвать защиту, и попали на десяти различных локациях. Кроме того, на пяти локациях было зафиксировано падение обломков от уже уничтоженных воздушных целей.

Ранее, как сообщали Новини.LIVE, в Киевской области под атакой оказался детский сад. В Фастовском районе была уничтожена кровля здания и некоторые комнаты.

Также на российскую атаку отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что Украина применит зеркальные атаки по России. Кроме того, он призвал мировое сообщество усилить санкции против Кремля.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
