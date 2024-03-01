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Реестр военнообязанных "Оберіг" подключили к двум крупнейшим базам данных, — Минобороны

1 марта 2024 20:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Реестр военнообязанных "Оберіг" подключили к двум крупнейшим базам данных, — Минобороны
Военнослужащая сидит за компьютером. Иллюстративное фото: mil.in.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Единый реестр военнообязанных и призывников "Оберіг" подключили к двум крупнейшим базам данных Украины. Речь идет о реестрах Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона в пятницу, 1 марта.

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"Мы уже видим, что обмены "Оберега" с рядом реестров имеют очень положительные последствия. Можно констатировать, что "Оберіг" уже работает с самыми запланированными реестрами", — сказала она.

Черногоренко рассказала, что сейчас идет процесс обеспечения работников ТЦК и СП дополнительным оборудованием, чтобы повысить эффективность работы с "Оберегом".

По ее словам, также параллельно ведется работа над запуском "Кабинета военнообязанного". Он станет доступным после принятия нового законопроекта о мобилизации.

Напомним, рассмотрение законопроекта о мобилизации в Верховной Раде может затянуться на неделе. Некоторые народные депутаты внесли в него по 100-300 поправок.

Как заявила Марьяна Безуглая, до сих пор членами Комитета ВР не были внесены никакие поправки в законопроект о мобилизации. По ее словам, такими темпами рассмотрение не состоится и через месяц.

Также мы писали, что руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович считает, что украинцы могут быть возмущены после принятия законопроекта о мобилизации. Однако, вероятнее всего, они не выйдут с массовыми протестами на улицу и выполнят требования закона.

госрегистрация
пограничники
Миграционная служба
реестр
мобилизация
военнообязанные

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