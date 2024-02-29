Безугла заявила, що у Верховній Раді досі не внесли правки до законопроєкту про мобілізацію

Мар'яна Безугла. Фото: Суспільне

Народні депутати Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомляли, що триває розгляд законопроєкту про мобілізацію. Однак за словами Мар'яни Безуглої, досі не були внесені жодні правки до закону.

Про це Безугла повідомила в Telegram у четвер, 29 лютого.

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Правки до законопроєкту про мобілізацію

"Пишуть детально, коментують, говорять з поважним виглядом та представленням, наче три дні дійсно триває розгляд. Давайте позбавимося ілюзій, не триває", — написала вона.

За словами Безуглої, до цього часу нардепи не дійшли до конкретних правок, яких загалом налічується 4195.

"Колеги мужньо обговорюють "теми" законопроєкту, потім голосують за ці "теми" і далі обговорюють", — обурилася вона.

Безугла зауважила, що у разі такого розвитку подій у майбутньому — розгляд законопроєкту не відбудеться і за місяць.

Таким чином не буде підготовлених відповідей щодо того, коли можна відпустити мобілізованих з 2022, ротацій, рекрутингу, військового вишколу, правил призов тощо.

Скриншот допису Безуглої

Скриншот допису Безуглої

Нагадаємо, розгляд законопроєкту про мобілізацію у Верховній Раді може затягнутися на тижні. Деякі народні депутати внесли до нього по 100-300 правок.

Також ми писали, що керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович вважає, що українці можуть бути обурені після ухвалення законопроєкту про мобілізацію. Однак, найімовірніше, вони не вийдуть з масовими протестами на вулицю та виконають вимоги закону.