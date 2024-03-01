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Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" під'єднали до двох найбільших баз даних, — Міноборони

1 березня 2024 20:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" під'єднали до двох найбільших баз даних, — Міноборони
Військовослужбовиця сидить за комп'ютером. Ілюстративне фото: mil.in.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Єдиний реєстр військовозобов'язаних та призовників "Оберіг" під'єднали до двох найбільших баз даних України. Йдеться про реєстри Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону в п'ятницю, 1 березня.

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"Ми вже бачимо, що обміни "Оберега" з рядом реєстрів мають дуже позитивні наслідки. Можна констатувати, що "Оберіг" вже працює з найбільшими реєстрами, які були заплановані", — сказала вона.

Чорногоренко розповіла, що зараз триває процес забезпечення працівників ТЦК та СП додатковим обладнанням, аби підвищити ефективність роботи з "Оберегом".

За її словами, також паралельно ведеться робота над запуском "Кабінету військовозобов'язаного". Він стане доступним після ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію.

Нагадаємо,  розгляд законопроєкту про мобілізацію у Верховній Раді може затягнутися на тижні. Деякі народні депутати внесли до нього по 100-300 правок.

Як заявила Мар'яна Безугла, досі членами Комітету ВР не були внесені жодні правки до законопроєкту про мобілізацію. За її словами, такими темпами розгляд не відбудеться і за місяць.

Також ми писали, що керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович вважає, що українці можуть бути обурені після ухвалення законопроєкту про мобілізацію. Однак, найімовірніше, вони не вийдуть з масовими протестами на вулицю та виконають вимоги закону.

держреєстрація
прикордонники
Міграційна служба
реєстр
мобілізація
військовозобов'язані

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