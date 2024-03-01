Для чоловіків можуть запровадити базову військову підготовку — як це працюватиме

Військові навчання у Київській області. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

В Україні розглядають впровадження базової військової служби замість строкової. Передбачається, що чоловіки віком від 18 до 25 років будуть проходити її протягом трьох — п'яти місяців залежно від умов.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

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Як проходитиме базова військова служба

Веніславський розповів, що строкову військову службу буде скасовано.

"Є багато складових цієї базової військової підготовки. По-перше, її можна буде пройти у вишах. Якщо людина навчається у ВНЗ, то вона протягом 4-5 років навчання зможе самостійно обрати, коли пройти цю базову військову підготовку", — зазначає Веніславський.

Він також пояснив, що базова підготовка триватиме протягом п'яти місяців у мирний час, і протягом трьох місяців у воєнний час.

"Також було погоджено, що всі державні службовці, всі працівники органів поліції, прокурори, можливо навіть і судді, мають пройти базову військову підготовку", — сказав Веніславський.

Ті громадяни, які не навчаються у вищих навчальних закладах чи не здобувають послідовну освіту, отримають базову військову службі, яка триватиме такий же термін.

Веніславський зауважив, що є концептуальне ухвалення того, що громадяни віком 18-25 років будуть зобов'язані або пройти базову військову службу, або базову військову підготовку. Військова кафедра при цьому буде зараховуватися у базову військову підготовку.

Раніше ми повідомляли, що в Україні деякі мобілізовані не можуть бути допущені до бойових дій, якщо вони не мають досвіду або не пройшли відповідні навчання.

Військові медики Канади проводять навчання українських військовослужбовців за методами тактичної медицини. Це відбувається у рамках канадської навчальної місії UNIFIER.