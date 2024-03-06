Мобилизация в Украине — как мужчинам обновить свои данные без посещения ТЦК

Обновить военно-учетные данные можно без посещения ТЦК — как это сделать
Верховная Рада Украины продолжает работать над законопроектом об изменениях в процессы мобилизации. Также недавно было предложено внести положения в тексты законов, позволяющие военнообязанным украинцам предоставлять свои данные ТЦК и СП разными способами, в частности не посещая территориальные центры.
Как военнообязанным мужчинам в Украине можно будет обновить военно-учетные данные без посещения ТЦК и СП, рассказал народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
Так, политик подчеркнул, что украинцы должны иметь возможность обновлять или предоставлять свои личные данные как при личном посещении ТЦК, так и с помощью цифровых сервисов.
Кроме явки в территориальные центры, народные депутаты рассматривают еще несколько вариантов представления информации, а именно:
- через ЦНАП (Центр предоставления административных услуг);
- онлайн через личный кабинет военнообязанного (должен заработать через два месяца после принятия законопроекта о мобилизации).
Чернев также подчеркнул, военнообязанные граждане Украины не должны забывать, что их первоочередная обязанность выполнять свой военный долг и стоять на военном учете.
Он добавил, что с момента вступления нового закона о мобилизации в силу, обязанностью граждан, а не правом станет обновить данные в течение 60 дней.
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