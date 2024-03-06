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Обновить военно-учетные данные можно без посещения ТЦК — как это сделать

6 марта 2024 19:27
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — как мужчинам обновить свои данные без посещения ТЦК
Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Скриншот с видео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Верховная Рада Украины продолжает работать над законопроектом об изменениях в процессы мобилизации. Также недавно было предложено внести положения в тексты законов, позволяющие военнообязанным украинцам предоставлять свои данные ТЦК и СП разными способами, в частности не посещая территориальные центры.

Как военнообязанным мужчинам в Украине можно будет обновить военно-учетные данные без посещения ТЦК и СП, рассказал народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

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Егор Чернев объяснил, как мужчинам обновить свои данные без посещения ТЦК
Егор Чернев. Фото: УНИАН

Так, политик подчеркнул, что украинцы должны иметь возможность обновлять или предоставлять свои личные данные как при личном посещении ТЦК, так и с помощью цифровых сервисов.

Кроме явки в территориальные центры, народные депутаты рассматривают еще несколько вариантов представления информации, а именно:

  • через ЦНАП (Центр предоставления административных услуг);
  • онлайн через личный кабинет военнообязанного (должен заработать через два месяца после принятия законопроекта о мобилизации).

Чернев также подчеркнул, военнообязанные граждане Украины не должны забывать, что их первоочередная обязанность выполнять свой военный долг и стоять на военном учете.

Он добавил, что с момента вступления нового закона о мобилизации в силу, обязанностью граждан, а не правом станет обновить данные в течение 60 дней.

Ранее мы сообщали, что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении.

Напомним, мы писали, кто имеет право не идти в ТЦК и СП даже по повестке.

Также мы информировали, нужно ли идти в ТЦК, если вас вызвали по телефону.

война
военный учет
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

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