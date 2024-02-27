Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Фото: Міноборони

Електронний кабінет для військовозобов'язаних, призовників та військовослужбовців запрацює через два місяці після того, як Президент Володимир Зеленський підпише ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в інтерв'ю Forbes Україна у вівторок, 27 лютого.

Запуск електронного кабінету військовозобов'язаних

За її словами, зараз Міноборони працює над запровадженням "сертифікату захисника" та системи резервування для працівників компаній.

Через цей кабінет користувачі матимуть змогу отримувати електронні документи з QR-кодами, аналогічні COVID-сертифікатам. Окрім цього, розробляється механізм, який дозволить керівникам підприємств оформлювати запити на резервування своїх співробітників.

Система також передбачає оновлення персональних даних військовозобов'язаними без необхідності відвідування територіальних центрів комплектації, що спростить процедуру та позбавить необхідності подання паперових документів.

"Не потрібно буде нести купу документів. Ми зможемо отримувати ці дані у режимі реального часу з інших реєстрів", — заявила Черногоренко.

Нагадаємо, створення електронного кабінету передбачає, що там будуть відомості з Єдиного державного реєстру та інших реєстрів. Це означає, що ТЦК матимуть усі дані про людину, аж до стану здоров'я.

Раніше в Україні почав працювати електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". Реєстр має допомогти знизити корупцію, можливість маніпуляцій із даними, уникнути випадків, коли повістки повторно розсилаються тим, хто вже перебуває на фронті.