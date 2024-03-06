Мобілізація в Україні — як чоловікам оновити свої дані без відвідування ТЦК

Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК та СП. Скриншот з відео на Youtube

Верховна Рада України продовжує працювати над законопроєктом щодо змін у процеси мобілізації. Також нещодавно було запропоновано внести положення до текстів законів, які б дозволяли військовозобов'язаним українцям надавати свої дані ТЦК та СП у різні способи, зокрема не відвідуючи територіальні центри.

Як військовозобов'язаним чоловікам в Україні можна буде оновити військово-облікові дані без відвідування ТЦК та СП, розповів народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

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Єгор Чернєв. Фото: УНІАН

Так, політик наголосив, що українці повинні мати можливість оновлювати або надавати свої особисті дані як за особистого відвідування ТЦК, так і за допомогою цифрових сервісів.

Тож, окрім явки до територіальних центрів, народні депутати розглядають ще кілька варіантів подання інформації, а саме:

через ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг);

онлайн через особистий кабінет військовозобов'язаного (має запрацювати через два місяці після ухвалення законопроєкту про мобілізацію).

Чернєв також підкреслив, військовозобов'язані громадяни України не мають забувати про те, що повинні виконувати свій військовий обов'язок та стояти на військовому обліку.

Він додав, що з моменту набуття чинності нового закону щодо мобілізації, обов’язком громадян, а не правом стане оновити дані упродовж 60 днів.

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