Нардеп ответил, введут ли ограничения по банковским счетам уклонистов

Сотрудники ТЦК и СП проверяют документы. Иллюстративное фото: vinnitsa.info

В Украине продолжаются обсуждение и рассмотрение поправок к новому законопроекту о мобилизации. Среди прочего обсуждалась возможность ограничения банковских счетов уклонявшихся, однако ее исключили на голосовании.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram во вторник, 12 марта.

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"Только что на заседании комитета по нацбезопасности и обороне с преимуществом в один голос прошла правка, исключающая из текста законопроекта весь раздел изменений в Кодекс административного судопроизводства!", — написал он.

По словам Гончаренко, таким образом снимаются предложения по заморожению счетов, банковских карт, ограничений по выезду за границу и управлению автомобилем.

"После этого заседание было прервано, а затем и закрыто главой комитета. Что-то пошло не по плану. Продолжение заседания завтра", — добавил нардеп.

Скриншот поста Гончаренко

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