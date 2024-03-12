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Нардеп ответил, введут ли ограничения по банковским счетам уклонистов

12 марта 2024 13:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Нардеп ответил, введут ли ограничения по банковским счетам уклонистов
Сотрудники ТЦК и СП проверяют документы. Иллюстративное фото: vinnitsa.info
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине продолжаются обсуждение и рассмотрение поправок к новому законопроекту о мобилизации. Среди прочего обсуждалась возможность ограничения банковских счетов уклонявшихся, однако ее исключили на голосовании.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram во вторник, 12 марта.

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"Только что на заседании комитета по нацбезопасности и обороне с преимуществом в один голос прошла правка, исключающая из текста законопроекта весь раздел изменений в Кодекс административного судопроизводства!", — написал он.

По словам Гончаренко, таким образом снимаются предложения по заморожению счетов, банковских карт, ограничений по выезду за границу и управлению автомобилем.

"После этого заседание было прервано, а затем и закрыто главой комитета. Что-то пошло не по плану. Продолжение заседания завтра", — добавил нардеп.

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Скриншот поста Гончаренко

Ранее мы писали, что Кабинет Министров планирует привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы военнообязанных.

Кроме того, в материале Новини.LIVE рассказали, какие две категории граждан не подлежат бронированию от мобилизации.

Также нардеп объяснил, почему количество мобилизованных депутатов не повлияет на ситуацию на фронте.

Алексей Гончаренко
военный призыв
мобилизация
законопроект
уклонисты
ограничения

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